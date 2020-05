Black Pink gây tranh cãi vì 'không mặn mà giao lưu với người hâm mộ'

Ngày 5/5, chủ đề "Fan Black Pink cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi" gây chú ý trên diễn đàn Pann Nate. Netizen chỉ ra những vấn đề trong cách giao lưu với fan của Black Pink. Khác với những thần tượng Kpop khác, girlgroup nhà YG rất ít hoạt động, tương tác trên các kênh mạng xã hội để trò chuyện cùng fan. Nhóm chủ yếu cập nhật hình ảnh trên Instagram, còn những buổi livestream, comment trả lời fan trên mạng xã hội được gọi là "content xa xỉ với Blink".

Đây được cho là một "thiệt thòi lớn" đối với cộng đồng Blink. Black Pink vốn không có nhiều lịch trình nhóm, và cũng không thường xuyên fan service cùng Blink nên sợi dây gắn kết với cộng đồng fan rất hời hợt, hình tượng của nhóm khá xa cách.

Fancafe của Black Pink lập được hơn 2 năm nhưng số bài đăng rất ít ỏi, chủ yếu là staff cập nhật các thông báo.

Tài khoản Twitter của Black Pink lập 4 năm nhưng chỉ có staff quản lý, trong 880 tweet đa số là những bài retweet từ tài khoản YG Family.

Hồi tuần trước, fan Black Pink tại Hàn Quốc đồng loạt trend từ khóa "Hãy để Black Pink giao lưu cùng fan, Blink thấy không ổn" nhằm chỉ trích cách quản lý của YG.

Netizen chỉ ra rằng trong 4 thành viên, chỉ có Ji Soo là chăm giao tiếp với Blink nhất. Người dùng mạng ca ngợi nhân cách của Ji Soo và cho rằng ba người còn lại cũng nên chịu khó tương tác cùng fan như vậy bởi "Black Pink có 4 người chứ không phải 1 người". "Cho đến khi comeback, nếu không muốn fandom tiếp tục chia rẽ thì hãy giao lưu nhiều hơn", tác giả topic bình luận.

Ứng dụng livestream chỉ có Ji Soo thường xuyên cập nhật, dù bài đăng gần nhất đã quay từ hồi tháng 1.

Ji Soo cũng chăm chỉ trò chuyện trên CH+, một kênh trả phí dành riêng cho các fan "ruột".

Hôm 4/5, Rosé "trồi" lên CH+ sau một thời gian dài "mất tích" và gửi lời xin lỗi vì đã để các fan chờ lâu.

Trước những chỉ trích của netizen về việc Black Pink "lười giao lưu với fan", "không mặn mà fan service", một số Blink bênh vực thần tượng với lý do... "tất cả là tại YG". Fan cho rằng YG quản lý hình ảnh của Black Pink rất chặt chẽ nên 4 cô gái ít được xuất hiện trên các buổi phát sóng trực tiếp như các idol khác. Ngoài ra, câu chuyện "fan service kém" không chỉ là vấn đề riêng của Black Pink mà là "truyền thống chung của gà YG" bởi từ trước đến nay, công ty không chú trọng chiến lược đẩy mạnh giao lưu trên Internet cùng người hâm mộ cũng như xây dựng fandom. Fan khẳng định Black Pink vô cùng yêu thương Blink, chỉ là họ không giỏi thể hiện điều đó trên mạng xã hội.

Trong khi đó, netizen tiếp tục tranh cãi và cho rằng không thể đổ lỗi cho phía công ty về vấn đề này. Netizen khẳng định "không có chuyện không được phép, mà quan trọng là họ có muốn hay không".

Một số bình luận: "Comeback đã ít ỏi rồi mà còn lười lên mạng để nói chuyện cho fan đỡ nhớ nhung thì nói thật là mấy cô này thiếu gần gũi quá. Blink cũng kiên nhẫn thật đấy. Nếu là tôi thì tôi đã rời fandom rồi"; "Có rất nhiều cách để họ có thể tương tác với fan ngoài các lịch trình của công ty. Họ có thể sử dụng Vlive cũng như tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chính của nhóm để tương tác với fan. Đừng lúc nào cũng quy kết mọi trách nhiệm lên YG như vậy"; "Nếu thực sự thương fan và muốn trò chuyện với fan, Black Pink sẽ bàn với công ty. Họ có thể bị quản lý về số lượng livestream nhưng không có công ty nào nghiêm khắc đến mức cấm cửa vài tháng mới có một cập nhật như vậy đâu".

"Sao lại bảo là do công ty quản lý nghiêm? Jennie còn lên livestream ở Instagram để quảng cáo kính mắt cô ta tự thiết kế cơ mà? Rõ ràng ngoại trừ Ji Soo thì những người còn lại không giỏi fan service và cũng không mặn mà nói chuyện cùng fan"; "Fan là một nguồn để kiếm tiền của công ty nên chả có lý do gì họ cấm Black Pink tương tác với fan cả. Ít kết nối với fandom là một trong những lý do khiến lượng fan cứng của Black Pink rất ít. Fanmeeting của họ hồi năm ngoái còn ế vé là biết rồi đấy"...

Bee