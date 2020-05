Big Hit xin lỗi vì Suga (BTS) đưa phát biểu của tên sát nhân vào bài hát

Chiều 31/5, Big Hit đưa ra phản hồi liên quan đến vụ tranh cãi lời ca khúc What do you think? thuộc mixtape D-2 vừa phát hành hôm 22/5 của Suga (BTS). Trong bài hát có một lời giới thiệu bằng tiếng Anh trích từ phát biểu có thật của Jim Jones, một nhà truyền giáo và là nhân vật lịch sử gây tranh cãi của nước Mỹ.

What do you think? là ca khúc thứ 3 trong mixtape D-2 của Suga.

Big Hit giải thích rằng việc dùng sample của Jim Jones là quyết định được lựa chọn bởi producer, và không ám chỉ bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào. "Sau khi chọn sample mở đầu cho bài hát, chúng tôi đã kiểm tra lại những vấn đề liên quan theo quy trình. Tuy nhiên chúng tôi đã có thiếu sót về sự hiểu biết các vấn đề văn hóa, xã hội và lịch sử khi không nhận ra rằng đây là một sample không phù hợp. Chúng tôi xin lỗi những người bị tổn thương hoặc không thoải mái vì điều này", đại diện Big Hit cho biết.

"Sau khi xác nhận vấn đề, phần sample này ngay lập tức bị xóa và phát hành bằng phiên bản mới. Bản thân nghệ sĩ cũng cảm thấy xấu hổ và có tinh thần trách nhiệm sâu sắc đối với vấn đề mà họ không nghĩ tới. Big Hit sẽ xem xét kỹ hơn tất cả quy trình sản xuất và xem tình huống này như một bài học sâu sắc", thông báo nói thêm.

Trước đó, sau khi Suga phát hành mixtape D-2 hôm 22/5, một chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến ca khúc What do you think? xuất hiện. Theo netizen, Suga đã dùng một trích đoạn phát biểu dài 15 giây của Jim Jones trong phần mở đầu bài hát. Đoạn trích này nằm trong bài thuyết giáo Jim Jones từng đọc năm 1977 tại Jonestown, nơi cư trú của các thành viên giáo phái Peoples Temple ở Guyana. Jim Jones, tên thật là James Warren Jones (1931 - 1978), đã gây ra vụ thảm sát 900 người, trong đó 70% là người da màu vào năm 1978.

Suga trong MV Daechwita, ca khúc nằm trong mixtape D-2.

Netizen chỉ trích Suga vì dùng lời nói nhạy cảm của một kẻ thảm sát khét tiếng/một nhân vật lịch sử gây tranh cãi để làm lời mở đầu cho ca khúc của mình. Trong khi đó, một số người còn bày tỏ thất vọng khi Suga không tìm hiểu kỹ, hoặc đã biết về tình huống này nhưng vẫn đưa vào ca khúc vì "muốn thể hiện", "mắc bệnh sao", "quá ngạo mạn", "có vấn đề"... Bên cạnh đó, vụ ồn ào của Suga xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ rúng động sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd nên càng khiến netizen quốc tế bùng nổ phản ứng tức giận.

Bee