Ảnh teaser comeback của Twice thay đổi ngoạn mục sau một năm

Đúng 0h ngày 23/5 (giờ địa phương), Twice tung teaser 9 thành viên cho màn comeback More and More vào 1/6. Bức ảnh với đội hình "full visual" của Twice đang gây "bão" Knet với phản ứng tích cực. Trong ảnh, Twice xuất hiện long lanh trong những outfit, kiểu tóc rực rỡ đậm chất mùa hè.

Hình ảnh Twice trong 'More and More '.

Netizen ví girlgroup nhà Jyp như "9 nàng công chúa trong rừng", mỗi người một vẻ đẹp cuốn hút riêng. Nét dịu dàng của Mina, Tzuyu, sự tươi tắn của Na Yeon, Da Hyun, vẻ sexy bí ẩn của Sana, Ji Hyo, Momo và style cá tính của Chae Young, Jeong Yeon đã khiến fan "mãn nhãn", háo hức chờ đợi màn comeback sắp tới.

Nhiều fan hài hước cho rằng sau một năm kể từ màn comeback với Fancy, đội ngũ stylist của Twice đã tiến bộ rất nhiều.

Hình ảnh teaser 'Fancy' năm ngoái.

Tháng 4/2019, JYP từng bị "ném đá" vì thiết kế concept ảnh teaser sơ sài cho Twice. Bức ảnh teaser Fancy bị fan nhận xét là "như nghiệp dư cắt ghép từ ảnh trên mạng". Không ít fan chỉ trích công ty vì bòn rút tiền từ người hâm mộ Twice nhưng không đầu tư xứng đáng cho nhóm.

Đến More and More, JYP khiến fan hài lòng vì sự chuẩn bị chu đáo. Twice đến đảo Jeju để quay MV mới, thay vì ghi hình ở studio "đóng hộp" như những lần trước đây. Những video, ảnh teaser đều được thiết kế long lanh khiến những fan khó tính nhất về gu thẩm mỹ cũng phải hài lòng. Twice sẽ comeback vào 1/6 với mini-album More and More và ca khúc chủ đề cùng tên.

Ảnh: Các thành viên Twice trong teaser 'comeback'

Bee