Album mới của BTS phá vỡ kỷ lục pre-order với con số cực 'khủng'

Sáng 16/1, theo Dream Us Company, nhà phân phối album của BTS, nhóm đã nhận được 3,42 triệu bản pre-order cho album sắp phát hành Map of the Soul: 7. Số lượng đơn đặt hàng này được tính cả trong và ngoài nước, từ ngày 9 đến ngày 15/1.

Đây là số lượng pre-order album cao nhất trong sự nghiệp BTS. Nhóm cũng phá vỡ kỷ lục về lượt đặt trước album cao nhất lịch sử Kpop. Trước đó, album Map of the Soul: Persona phát hành tháng 4/2019 ghi nhận 2,68 triệu đơn đặt hàng trong vòng 5 ngày, 3,02 triệu đơn đặt hàng trong vòng 1 tháng.

Trưởng nhóm RM chia sẻ "Map of the Soul: 7".

Map of the Soul: 7 đang giữ vị trí số 1 trên BXH real-time của Amazon. Với con số 3,42 triệu bản đặt trước, Map of the Soul: 7 cũng sắp trở thành album bán chạy nhất làng nhạc thế giới trong 2020 và trong thập kỷ mới. Trên Twitter, từ khóa "3,42 milion" đang vào top trending toàn cầu với 130.000 lượt tweet. Cộng đồng Army bày tỏ vui mừng khi BTS tiếp tục gặt hái những kỷ lục mới, xứng đáng là boygroup "không có đỉnh nhất, chỉ có đỉnh hơn".

BTS sẽ phát hành single mở đường và video film nghệ thuật cho Map Of The Soul: 7 vào ngày 17/1. Album sẽ lên kệ ngày 21/2.

Minie