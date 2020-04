Ai có giọng hát mở màn gây nghiện nhất các nhóm nữ?

Đối với dòng nhạc thần tượng Kpop thì câu hát mở đầu cũng quan trọng không kém phần điệp khúc.

1. Ji Min (AOA)

AOA là nhóm nhạc nữ trực thuộc FNC Entertainment, ra mắt từ năm 2012. Với 8 năm kinh nghiệm chinh chiến cùng AOA qua nhiều ca khúc hit, thành viên chủ chốt độc chiếm luôn phần mở đầu mỗi bài hát của AOA không ai khác ngoài Ji Min. Ji Mn sinh năm 1990 vừa là rapper chính vừa là leader của nhóm. Cô được nhận xét là có âm sắc độc đáo đến mức không thể nào quên được dù chỉ nghe qua một lần, có sức hút khơi dậy bầu không khí, nên cô được giao phần mở đầu mỗi bài hát cũng là điều dễ hiểu.

2. Tae Yeon (SNSD)

Tae Yeon là thành viên hát "dẫn đường" trong những ca khúc nổi tiếng nhất của "nhóm nhạc nữ huyền thoại" SNSD. Hầu hết phần mở đầu các ca khúc hit của SNSD, từ bài hát debut Into The New World đến Girls' Generation, Gee, Tell Me Your Wish và Lion Heart đều là của Tae Yeon. Điều đáng ngạc nhiên là vì Tae Yeon còn là giọng hát chính của nhóm nên hầu như tất cả đoạn điệp khúc đều vang lên giọng ca của cô ấy. Ngoài ra cô nàng còn "thầu" luôn cả vai trò leader nên có thể dễ dàng nhận ra vai trò của Tae Yeon trong SNSD lớn như thế nào.

3. Seul Gi (Red Velvet)

Nhóm Red Velvet debut năm 2014 dưới trướng ông lớn SM Entertainment. Cảm giác vừa dễ thương vừa gần gũi rất riêng của nhóm phần lớn xuất phát từ thành viên Seul Gi. Phần hát mở đầu trong đa số ca khúc của Red Velvet đã giúp Seul Gi củng cố thêm hình ảnh cho nhóm. Lead vocal Seul Gi vừa đóng vai trò nhảy chính vừa là trung tâm khi lên sân khấu của Red Velvet. Gần đây, vị trí trống của Wendy để lại vì bị chấn thương đều do Seul Gi lấp đầy, khiến trách nhiệm của cô trong nhóm ngày càng lớn hơn.

4. Jennie (Black Pink)

Black Pink trực thuộc YG Entertainment có điểm đặc biệt là tất cả thành viên đều cực kỳ hút fan. Tuy nhiên, trong số đó, người đầu tiên khiến công chúng để mắt đến chính là Jennie. Hình ảnh mạnh mẽ và cool ngầu của Jennie tô điểm nhất trong việc quảng bá tên tuổi của Black Pink trong giai đoạn đầu debut. Jennie cũng là thành viên đầu tiên xuất hiện với vai trò solo. Theo một cách nào đó, việc Jennie, người "cầm bảng" của nhóm, nắm hầu hết phần mở đầu các ca khúc là điều đương nhiên.

5. Na Yeon (TWICE)

Na Yeon là thực tập sinh nổi tiếng nhất của JYP trước khi debut. Sự tin tưởng của ông chủ Park Jin Young đối với Na Yeon - người có cả ngoại hình, giọng hát và khả năng nhảy - tất nhiên rất khác biệt. Theo đó, Na Yeon chiếm đa số phần mở đầu các ca khúc của nhóm một cách tự nhiên. Sự thật này cũng được các ONCE (tên fandom của nhóm) công nhận.

6. Ryu Soo Jung (Lovelyz)

Lovelyz là nhóm nhạc tiêu biểu cho concept ngây thơ, debut vào năm 2014 với tư cách là thành viên của Woollim Entertainment. Và ngay từ khi debut, Ryu Soo Jung đã liên tục được chọn là giọng ca thanh khiết nhất để mở đầu những bài hát mang phong cách đầy nữ tính. Đúng tên gọi của nhóm, Ryu Soo Jung gây ấn tượng trong trẻo và dễ thương nhưng âm sắc thành thạo, trưởng thành của cô nàng lại như nêm thêm một muỗng độc đáo vào nồi lẩu đáng yêu mà chỉ riêng Lovelyz có.

7. So Yeon (G)I-DLE

(G)I-DLE tuy chỉ mới debut vào năm 2018 nhưng lại là nhân tố giúp giá cổ phiếu của công ty CUBE tăng chóng mặt và còn được gọi là nhóm dẫn đầu girl crush của K-Pop. Và trung tâm thành công của (G)I-DLE chính là leader So Yeon. Khi tham gia chương trình survival "Produce 101" của kênh Mnet, cô nàng từng thể hiện năng lực khác biệt. Ngoài đời, cô còn khiến fan tự hào về thực lực xuất sắc khi trực tiếp sáng tác hầu hết ca khúc của (G)I-DLE. Có lẽ đó là lý do Soyeon luôn là giọng ca mở màn trên sân khấu của (G)I-DLE.

8. Hwasa (Mamamoo)

Nhóm nhạc tài năng Mamamoo luôn đi trên con đường độc lập của riêng mình bất kể xu hướng xung quanh rộn ràng như thế nào. Đó hoàn toàn là điều có thể vì màu sắc của từng thành viên rất sắc nét và đa dạng. Giữa các cô gái có cá tính mạnh mẽ như thế, Hwasa luôn được ưu ái giao phần hát đầu. Sở hữu sức hút cực kỳ mới mẻ không thể tìm thấy trong các nhóm nhạc nữ từng xuất hiện trước đây, Hwasa là mảnh ghép giúp hoàn hảo thêm hình ảnh độc đáo của riêng Mamamoo.

9. Ha Young (Apink)

Apink chào sân âm nhạc vào năm 2011, nhóm đang mong đợi dịp kỷ niệm 10 năm debut vào năm sau. Trong suốt 9 năm hoạt động, Apink đã thể hiện tốt nhiều concept đa dạng từ ngây thơ và đáng yêu cho đến hình ảnh trưởng thành và thanh lịch. Tuy nhiên dù concept có thay đổi đa dạng như thế nào thì trước đây hay bây giờ Ha Young vẫn luôn độc chiếm câu hát mở bài. Chẳng phải vì thành viên này là người có khả năng thể hiện concept tuyệt vời hay sao.

10. Eun Ha (GFriend)

Debut vào năm 2015, GFriend đã thử nghiệm đa dạng từ concept "siêu cấp dễ thương" đến hình ảnh trưởng thành quyến rũ. Trong nhóm, thành viên đảm nhận phần mở đầu nhiều nhất chính là Eun Ha nhờ giọng hát trong trẻo gây ấn tượng ngay những nốt nhạc đầu tiên. Cùng với Eun Ha, nhảy chính SinB cũng thường được hát phần mở đầu với tần suất tương đương Eun Ha.

Thủy Tiên (theo Naver)