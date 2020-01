7 điều thú vị về mối quan hệ của Hee Chul - Momo

1. Từng bị Market News khui chuyện hẹn hò vào tháng 8/2019

Tin đồn hẹn hò của Momo với Hee Chul xuất hiện ngay sau tin xác nhận tình cảm của người chị em cùng nhóm là Ji Hyo và "center quốc dân" Kang Daniel. JYP và SM lên tiếng phủ nhận. Hee Chul cũng giải thích trên Knowing Brothers rằng anh và Momo "không phải kiểu quan hệ đó".

Tuy nhiên, sau nhiều lần bị đồn đoán và tự phủ nhận, Hee Chul và Momo một lần nữa bị Market News khui chuyện hẹn hò vào ngày 2/1/2020. Và lần này, không một ai phủ nhận, cả SM và JYP đều lên tiếng xác nhận.

Mất thời gian khá lâu mới có tin chính thức nhưng nhiều fan đã đoán được Hee Chul và Momo đang hẹn hò từ trước đó. Na Yeon từng xuất hiện trên Knowing Brothers năm 2017 và nói: "Hee Chul à, em biết sự thật, Momo là..." Biểu cảm căng cứng hết hồn của Hee Chul và khuôn mặt ngây thơ của Momo từng được bàn tán.

Trên Life Bar (2017), Hee Chul từng dò hỏi chủ tịch JYP Park Jin Young về vấn đề hẹn hò của "gà" nhà. Park Jin Young không mấy đồng tình với chuyện idol yêu đương, còn Hee Chul lại cho rằng những idol như Twice đã đủ tuổi để hẹn hò.

Hee Chul từng hỏi JYP về chuyện hẹn hò của GOT7, Twice, Jeon Somi.

2. Hee Chul - Fanboy số một của Momo

Hee Chul công khai "crush" nhiều sao nữ, từng dính nghi vấn hẹn hò Son Dam Bi, thần tượng So Hee (Wonder Girls) suốt nhiều năm và luôn thân thiết với Hani (EXID)... Thế nhưng Momo mới là "chân ái" duy nhất. Chưa bao giờ người ta thấy Hee Chul ngượng ngùng đến thế khi chạm mặt Momo. Trong khi đó, Momo vụng về của Twice lại trở nên vô cùng tự nhiên, bình thản khi đối diện với Hee Chul.

"Niko niko" là khoảnh khắc đầu tiên khiến một bộ phận fan "đẩy thuyền" Hee Chul - Momo nhiệt tình.

Momo bất ngờ xuất hiện trên Flower Crew và Hee Chul phải đứng nép qua một bên vì không muốn crush thấy được mặt mộc của mình.

Hee Chul công khai nhặt lông mi cho Momo và khán giả "chết chìm" trong sự tình bể bình của cả hai.

3. Liên tục bị đồn đoán tình cảm nhưng vẫn chăm chỉ hợp tác

Tròn một năm sau khi debut và đúng vào tháng sinh nhật của mình, Momo là thành viên duy nhất của Twice xuất hiện trong MV Sweet Dream của Hee Chul. Nội dung sản phẩm nói về mối tình tay ba ngang trái: Momo thích Min Kyung Hoon, Min Kyung Hoon lại thích Hee Chul, còn Hee Chul thì đương nhiên là mê Momo.

Cảnh ôm ấp tình cảm giữa Momo và Hee Chul trong MV.

Trên We Like Zines, Hee Chul còn nói "Anh thích em" với Momo. Thời điểm đó, nhiều fan đã quá quen với cách bày tỏ tình cảm của nam idol nên tin đồn chỉ vừa dấy lên đã lại lắng xuống.

Hee Chul từng công khai tỏ tình với Momo.

4. Cùng sở thích chơi game

Hee Chul vốn nổi tiếng là idol mê game, đặc biệt là League of Legends. Anh sẵn sàng "đốt tiền' vào game online, kèm theo chia sẻ đậm chất "siêu sao vũ trụ" trên Radio Star: nạp nhiều tiền để công ty đó phát hành nhiều game. Trong chương trình My Ugly Duckling, mẹ của Hee Chul cũng bày tỏ quan ngại với lối sống độc thân và mê game của anh chàng.

Tương tự, Momo cũng có sở thích chơi game. Trên tạp chí Star1, Momo tiết lộ rất vui khi đấu game với những thành viên khác.

5. Tính cách trái ngược

Hee Chul lém lỉnh, hay chặt chém.

Momo "ngốc nghếch" một cách đáng yêu.

Ấy vậy mà khi yêu nhau, Hee Chul lại trở nên bẽn lẽn, hay xấu hổ, đối lập với một Momo luôn tươi cười rất thoải mái, tự nhiên.

6. Chênh nhau 13 tuổi nhưng vẫn đẹp đôi

Hee Chul sinh năm 1983, ra mắt với nhóm Super Junior từ 2005. Anh có tuổi đời và tuổi nghề hơn Momo đến tận 10 năm có lẻ. Tuy vậy, ai cũng phải công nhận, cặp trai tài gái sắc này có ngoại hình không lệch nhau chút nào. Trong nhiều khoảnh khắc ở cạnh nhau, từ show giải trí, đến MV và ảnh selfie, Hee Chul và Momo được nhận xét rất đẹp đôi.

7. Cặp trai Hàn - gái Nhật tài năng

Thời kỳ Hee Chul để tóc dài, anh chàng trông giống các sao Nhật. Trong khi đó, với cách trang điểm style Hàn, vẻ đẹp của Momo không khác gì một cô gái xứ kim chi. Không chỉ sở hữu ngoại hình lung linh, Hee Chul và Momo đều là những idol tài năng. Với khả năng đi show lôi cuốn, đời tư trong sạch, Hee Chul là idol thế hệ hai hàng đầu của Kpop. Anh còn sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Thông tin Truyền thông thuộc Viện Cao học Đại học Chungwoon. Trong khi đó Momo là "cỗ máy nhảy" nổi bật của girlgroup thế hệ ba.

Hee Chul và Momo là cặp "mở bát" cho Kpop 2020. Cả hai nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ. Dù hiện tại, Hee Chul đã tạm dừng kênh YouTube và việc livestream sau khi xác nhận chuyện hẹn hò, fan vẫn hy vọng nam idol sẽ sớm chia sẻ về chuyện tình với mỹ nhân của Twice.

Từ Phượng