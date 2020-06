5 nữ idol được bình chọn là 'tiên tử mở màn' của Kpop

Là "face of the group", vai trò của Jennie trong đội hình Black Pink vô cùng quan trọng. Những ca khúc của nhóm như Boombayah, Playing with fire, As If It's Your Last, Ddu-du Ddu-du, Kill this Love... đều do Jennie hát phần mở màn. Giọng hát mạnh mẽ, khí chất cá tính cùng nét đẹp sang chảnh thời thượng của Jennie đã khiến những phân đoạn opening của Black Pink trở nên hoàn hảo, hứng khởi hơn. Trong ca khúc Sour Candy hợp tác cùng Lady Gaga, Jennie cũng thể hiện xuất sắc phần mở màn, đưa từ khóa "Jennie opening fairy" vào top trend Twitter toàn cầu.