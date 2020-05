4 nam thần tượng 'sinh ra để làm ngôi sao Kpop'

Thời kỳ tham gia Produce 101 mùa 2, nam idol chiếm lợi thế nhờ vũ đạo mạnh mẽ, giọng hát ổn định cùng âm lượng vang to gấp 2-3 lần so với những thực tập sinh khác. Sau khi Wanna One tan rã, Ha Sung Woon tự tham gia vào quá trình sản xuất album, sáng tác, góp phần làm nên thành công cho màn debut solo hồi tháng 2/2019.