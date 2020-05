4 màn kết hợp của các 'thánh nhạc số' Kpop trong tháng 5

IU - Suga (BTS)

Ca khúc Eight là sự hợp tác giữa "quái vật nhạc số IU" và nhà sản xuất tài năng Suga (BTS). Sản phẩm này được dự đoán sẽ chiếm lĩnh các bảng xếp hạng ngay khi ra mắt. Mới đây, Suga đã cho RM nghe trước bài hát và được trưởng nhóm BTS khen ngợi hết lời. Điều này càng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào Eight.

IU nổi tiếng với âm nhạc "chữa lành tâm hồn" và phần lời đẹp, Suga được biết đến nhờ khả năng kết hợp cùng nhiều giọng hát hàng đầu như Suran, Heize... Sự hợp tác giữa hai thần tượng có tài sản xuất âm nhạc hàng đầu được xem là màn kết đôi "trong mơ", đáng mong chờ nhất trong tháng 5. Ca khúc được phát hành vào 6/5.

Bolbbalgan4 - Baek Hyun (EXO)

Vào 7/5, Bolbbalgan4 và Baek Hyun tung ca khúc Butterfly and Cat, đối đầu trực tiếp với Eight của bộ đôi IU - Suga. Đây chắc chắn là cuộc chiến căng thẳng, khó đoán trước nhất của tháng 5.

Bolbbalgan4 vừa có sự thay đổi thành viên lớn khi Woo Ji Yoon tuyên bố rời đi và chỉ còn lại giọng ca chính Ahn Ji Young hoạt động. Trước đó, Bolbbalgan4 được biết đến với danh hiệu "khủng long nhạc số" nhờ những bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng và luôn có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng ở Hàn. Trong khi đó Baek Hyun là giọng ca chính của EXO, được công nhận bởi chất giọng trầm ấm đầy truyền cảm.

Baek Ji Young - Ong Seong Woo

Giọng ca vàng của Hàn Quốc Baek Jin Young phát hành ca khúc mới Any Words vào 12/5. Nữ ca sĩ song ca cùng mỹ nam Ong Seong Woo - idol nổi tiếng nhờ show tuyển chọn Produce 101. Baek Ji Young vốn nổi tiếng với nhiều bản hit song ca như My Ear’s Candy với Taec Yeon (2PM) và Garosugil at Dawn với Song Yoo Bin. Người hâm mộ hy vọng Any Words sẽ tiếp tục là một thành công nữa của nữ ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ, đầy cảm xúc.

Zion.T - Chung Ha

Bộ đôi Zion.T - Chung Ha hứa hẹn mang đến một sản phẩm sôi động cũng phần vũ đạo hút mắt. Hai ca sĩ solo gặp gỡ và có ý định hợp tác nhờ tham gia chương trình Song Farm (Mnet), ban đầu ca khúc vốn lên lịch ra mắt vào 12/5 nhưng hiện dời đến 18/5.

Zion.T là rapper tài năng, sở hữu nhiều bản hit, còn Chung Ha là nữ nghệ sĩ solo thành công hàng đầu xứ Hàn hiện nay. Màn bắt tay của hai "quái vật nhạc số" luôn chiếm giữ vị trí đầu trên các BXH mỗi khi ra mắt sản phẩm mới sẽ khiến đường đua Kpop tháng 5 "nóng" hơn bao giờ hết.

Hannah