3 visual nhà SM là 'trùm' cảnh kết ở KBS Gayo Daechukje

Visual của nhà SM chưa bao giờ hết xinh đẹp, luôn là tâm điểm trên sân khấu.

Irene tham gia màn trình diễn đặc biệt Come to me cùng Na Yeon (Twice), Arin (Oh My Girl), Chorong (Apink). Thành viên Red Velvet chiếm trọn spotlight nhờ nhan sắc nữ thần, cách tạo dáng cảnh kết đơn giản nhưng vẫn đủ "đốn tim" người xem.