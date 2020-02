3 khoảnh khắc chiếm trọn spotlight của V ở 'The Late Late Show'

Ngày 29/1 (giờ địa phương), BTS tham gia show giải trí The Late Late Show with James Corden và lần đầu trình diễn ca khúc Black Swan. Sự xuất hiện của nhóm nhạc nhà Big Hit thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, những tin tức liên tục được cập nhật trên mạng xã hội, từng hành động của BTS đều xuất hiện trên top trending, chứng minh sức hút toàn cầu của 7 chàng trai. V (Kim Tae Hyung) là thành viên chiếm spotlight của chương trình với nhiều khoảnh khắc hài hước và đáng nhớ, tên tuổi anh chàng được trend ở 15 quốc gia với hơn 500.000 bình luận, đứng ở vị trí thứ 6 trên top trending ở Nhật.

V lên top trending toàn cầu.

1. Tiếng Anh của V

V không phải là người phát ngôn hay thông thạo tiếng Anh nhưng anh chàng lại tạo ra những cụm từ hot khi tham gia The Late Late Show with James Corden. Khi MC James hỏi thăm tình hình gần đây của BTS trong phòng chờ, V đáp lại bằng hai từ: "Never better" (tạm dịch: Chưa bao giờ tốt hơn). Army bất ngờ trước phong thái trả lời tự tin cùng câu trả lời ngắn gọn nhưng hoàn hảo, chất giọng trầm nam tính của V cũng gây "bão". Ngay sau phần phỏng vấn, cụm từ "Never Better" debut với vị trí top 4 trending toàn cầu, chứng tỏ khả năng tạo xu hướng đỉnh cao của V.

4 khoảnh khắc chiếm trọn spotlight của V ở The Late Late Show

Sau đó, MC James hỏi các chàng trai làm gì khi quên vũ đạo trên sân khấu. V tiếp tục trả lời một cách cực cool ngầu: "It’s not in my vocabulary" (tạm dịch: Điều đó không có trong từ điển của tôi). Cách trả lời của nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả "ôm tim" vì quá cá tính.

Dù không có khả năng nói tiếng Anh tốt như RM, V luôn chăm chỉ luyện tập để có thể phát biểu tự tin ở Mỹ. Anh chàng cũng tự chuẩn bị và tập luyện trước rất nhiều ở hậu trường câu nhắn nhủ đến người hâm mộ. Chỉ vài câu ngắn nhưng nhờ cách phát âm chuẩn, phong thái tự tin, V đã có màn thể hiện xuất sắc trên chương trình giải trí của Mỹ, san sẻ bớt áp lực của trưởng nhóm trong các bài phỏng vấn.

Tiếng Anh của V

2. Khí chất đỉnh cao trên sân khấu

V được mệnh danh là "Ông hoàng sân khấu" vì phong thái cuốn hút, thể hiện tốt hình tượng của ca khúc. Nam idol được đánh giá là một trong những thành viên thể hiện xuất sắc màn trình diễn vũ đạo vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển của Black Swan. Mỹ nam toát lên khí chất ma mị, lãng tử với mái tóc xoăn và có giọng hát live ổn định. Đoạn cắt phần biểu diễn của V thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Twitter.

Khí chất đỉnh cao trên sân khấu

3. Khoảnh khắc đáng yêu khi chơi trò chơi

BTS đã cùng MC chơi trò trốn tìm ngay trong chương trình và khiến người xem phấn khích vì những màn lẩn trốn hài hước. V đeo tai nghe và trốn ở phía sau máy quay cùng các nhân viên nhưng không may anh chàng đã nhanh chóng bị phát hiện. Khoảnh khắc James Corden dắt tay V lên sân khấu "đốn tim" khán giả vì quá đáng yêu. Thành viên BTS bước nhanh theo sau James nhưng vẫn không quên đút tay vào túi quần để giữ vững phong thái. Anh chàng còn có biểu cảm ngại ngùng như một cậu bé con, khác hoàn toàn vẻ phong trần trên sân khấu.

Khoảnh khắc đáng yêu khi chơi trò chơi

Jurina (theo Allkpop)