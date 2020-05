2 thành viên Twice có mặt mộc đẹp nhất theo chuyên gia trang điểm

Mới đây, Jo Sang Ki, một chuyên gia trang điểm nổi tiếng đã xuất hiện trên vlog của YouTuber Way , cựu thành viên Crayon Pop. Trong video này, Jo Sang Ki đã đưa ra lời khuyên cho khán giả về những bí quyết làm đẹp. Đặc biệt, Jo cho biết từng làm việc với nhiều nghệ sĩ trong Kbiz như Kim Go Eun, Everglow, Twice... Đối với Jo, hai nữ idol có khuôn mặt mộc ấn tượng nhất là Tzuyu và Ji Hyo.

"Đôi mắt và mặt mộc của Ji Hyo rất tuyệt. Tzuyu thì như búp bê vậy, cực kỳ xinh đẹp. Khi cô ấy hóa trang thành nhân vật Maleficent cho buổi fanmeeting, tôi đã trang điểm và nhận được phản hồi rất hài lòng", chuyên viên trang điểm cho biết.

2 thành viên Twice có mặt mộc đẹp nhất theo chuyên gia trang điểm Chuyên gia Jo (trái) nhắc đến Tzuyu và Ji Hyo trong vlog.

Lời chia sẻ của chuyên gia makeup nhận được sự đồng tình từ cộng đồng Once. Tzuyu nổi tiếng là một trong những visual hàng đầu Kpop. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến cho rằng khi để mặt mộc, nhan sắc cô nàng rất đỗi bình thường. Trưởng nhóm Ji Hyo cũng nhiều lần bị chê bai về gương mặt mũm mĩm, bị cho là "lỗ hổng visual" của Twice. Với những bình luận từ chuyên gia Jo Sang Ki, fan cho rằng đây là "minh chứng hùng hồn" khẳng định Tzuyu và Ji Hyo luôn xinh đẹp mà không cần phụ thuộc son phấn. Tzuyu sở hữu khuôn mặt nhỏ, vẻ đẹp kiều diễm đậm chất Đài Loan.

Ji Hyo và Tzuyu được chọn là hai thành viên có mặt mộc ấn tượng nhất Twice.

Trong những bức hình mặt mộc, Tzuyu vẫn thu hút nhờ đường nét sắc sảo. Ji Hyo sở hữu đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn dễ tạo thiện cảm. Nhờ giảm cân, nhan sắc cô nàng ngày càng lên hương, tạo được dấu ấn riêng biệt khó nhầm lẫn giữa rừng mỹ nhân Kpop.

Tzuyu.

Ji Hyo.

Minie