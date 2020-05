'Cặp đôi hưởng thụ' phá luật nhiều nhất 'trại cai sex' Too Hot to Handle

Too Hot to Handle là show hẹn hò thực tế do Laura Gibson sáng tạo, gồm tám tập. 10 người chơi, bao gồm 5 nam, 5 nữ sẽ được đưa đến biệt thự trên một hòn đảo biệt lập trong bốn tuần để trải nghiệm kỳ nghỉ và tìm kiếm một nửa của mình. Trong những ngày sống cùng nhau, các thí sinh sẽ nói chuyện, tìm hiểu về đối phương song không được có bất kỳ cử chỉ thân mật nào như ôm, hôn hay làm tình để giành phần thưởng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Để giành chiến thắng, các thí sinh phải tuân thủ luật chơi. Nếu người chơi vi phạm, một khoản tiền phạt sẽ được trừ thẳng vào số tiền thưởng họ nhận được khi chương trình kết thúc, khiến các thành viên còn lại tức giận vì để ảnh hưởng đến kết quả chung. Chia sẻ về luật chơi nghiêm khắc này, trợ lý ảo Lana giải thích, đây là cách để những người trẻ độc thân, xây dựng tình cảm bền vững. Đây là cách phòng tránh việc quan hệ tình dục bừa bãi, khiến con người mất niềm tin vào tình yêu.