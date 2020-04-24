iOne
 

© Copyright 2010 iOne.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hotline:
0123.888.0123 (Hà Nội)
0129.233.3555 (TP HCM)
Quiz
Thứ sáu, 24/4/2020, 09:04 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Đoán người nổi tiếng qua... cằm

Trong vòng 10s bạn có nhận ra các ngôi sao? Cùng thử nhé!

Đoán người nổi tiếng qua... cằm
Jesse Tyler Ferguson
Hoàng tử Harry
Rupert Grint
Ed Sheeran
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 2
J. K. Rowling
Meryl Streep
Jane Krakowski
Cate Blanchett
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 4
Rihanna
Nicki Minaj
Beyoncé
Demi Lovato
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 6
Vin Diesel
Dwayne Johnson
Sylvester Stallone
Jason Statham
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 8
Meghan Markle
Gemma Chan
Gina Rodriguez
Penelope Cruz
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 10
Scarlett Johansson
Lorde
Lady Gaga
Grimes
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 12
Chris Evans
Chris Hemsworth
Chris Pine
Chris Pratt
Đoán người nổi tiếng qua... cằm - 14
Taylor Swift
Nicole Kidman
Amanda Seyfried
Shakira

Miko

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
quiz, quiz tinh mắt

Cùng chuyên mục

Chiêm tinh

 
 
goto top