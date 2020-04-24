Đoán người nổi tiếng qua... cằm
Trong vòng 10s bạn có nhận ra các ngôi sao? Cùng thử nhé!
|Jesse Tyler Ferguson
|Hoàng tử Harry
|Rupert Grint
|Ed Sheeran
|J. K. Rowling
|Meryl Streep
|Jane Krakowski
|Cate Blanchett
|Rihanna
|Nicki Minaj
|Beyoncé
|Demi Lovato
|Vin Diesel
|Dwayne Johnson
|Sylvester Stallone
|Jason Statham
|Meghan Markle
|Gemma Chan
|Gina Rodriguez
|Penelope Cruz
|Scarlett Johansson
|Lorde
|Lady Gaga
|Grimes
|Chris Evans
|Chris Hemsworth
|Chris Pine
|Chris Pratt
|Taylor Swift
|Nicole Kidman
|Amanda Seyfried
|Shakira
Miko
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