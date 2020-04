10 thử thách về EXO chỉ dành cho EXO-L 'cấp cao'

Tính đến năm 2019, EXO có bao nhiêu thành viên?

Thủ lĩnh của EXO là ai?

Tất cả bài hát trong Don't Mess Up My Tempo đều tương quan với một thành viên EXO và siêu năng lực của họ. Bài hát nào liên quan đến D.O?

Trong một quảng cáo về du lịch Hàn Quốc, thành viên nào đã nói: "Bạn đã bao giờ ngủ chưa?"

EXO ra mắt khi nào?

Tổng cộng, EXO có bao nhiêu thú cưng?

Người hâm mộ của thành viên nào được gọi là "Xunqis?"

Ai là thành viên EXO đầu tiên gia nhập SM?

Ai đã phát hành một album solo mang tên Dear My Dear?

Thành viên nào là con một?