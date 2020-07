VnExpress Marathon Huế công bố áo runner

Ban tổ chức VnExpress Marathon Huế 2020 vừa công bố các mẫu áo chạy dành cho vận động viên. Toàn bộ áo đấu được thiết kế bởi thương hiệu Newton, sản xuất tại Malaysia.

Áo cho runner chuyển màu từ xanh tím than đến xanh ngọc

Theo ban tổ chức, màu sắc được phối bắt mắt, mang tính thẩm mỹ cao, giúp runner có những hình ảnh nổi bật, ấn tượng trên cung đường chạy. Theo đó, áo chuyển màu từ xanh tím than đến xanh ngọc, sau lưng in dòng chữ "Cung đường hương sắc". Các đường chéo cách điệu và hình tam giác in vân chìm biểu tượng tạo điểm nhấn cho trang phục.

Ngoài áo runner, ban tổ chức còn công bố áo cho pacer (người chạy dẫn tốc) và crew (đội ngũ hỗ trợ giải). Các vận động viên sẽ dễ dàng nhận ra họ với màu áo đặc trưng và kiểu dáng bắt mắt.

Mẫu áo dành cho đội ngũ hỗ trợ giải.

Nhà cung cấp Newton cho biết sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt toàn phần đặc biệt cho áo đấu tại VnExpress Marathon Huế 2020. Công nghệ này có lợi thế giữ đúng màu sắc như thiết kế, tăng khả năng thoát nhiệt, thấm hút mồ hôi.

Chất liệu áo làm từ sợi microfiber, tổng hợp từ polyester và polyamide, có độ bền cao. Bên cạnh sự thoải mái tối đa cho vận động viên, chất liệu microfitber còn có khả năng lọc khuẩn, tĩnh điện. Đây là một trong những chất liệu phổ biến nhất hiện nay, được nhiều thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu sử dụng.

Áo dành cho những người chạy dẫn tốc gợi nhớ màu tím gắn liền xứ Huế.

Giải VnExpress Marathon Huế 2020 do VnExpress phối hợp UBND tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức vào ngày 6/9, với mong muốn mở ra sân chơi lành mạnh cho người yêu thể thao, nhất là chạy bộ. Giải lần đầu đến với Huế - thành phố cổ kính, nên thơ - dự kiến thu hút hơn 4.000 VĐV từ trong và ngoài nước.

Tham gia giải chạy, runner có cơ hội trải nghiệm những cung đường cổ kính, rợp bóng cây xanh và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, trường THPT Quốc Học Huế, chùa Thiên Mụ, đại nội Huế... Ngoài ra, VĐV và gia đình có thể kết hợp tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực, văn hóa đất cố đô. VĐV tham khảo cung đường, chi tiết giải chạy tại đây. Đồng hành cùng giải chạy là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Vạn Phát