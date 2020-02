Thùy Anh bị kéo lê dưới cát nóng trong 'Gái già lắm chiêu 3'

Phim Gái già lắm chiêu 3 đang tạo được chú ý khi ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2020. Sau 6 ngày công chiếu, tác phẩm của hai đạo diễn Bảo Nhân, Namcito đã đạt doanh thu 102 tỷ đồng. Phim uy tụ dàn diễn viên thực lực gồm NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, các gương mặt trẻ tiềm năng như Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, Jun Vũ... Điểm nhấn của phim phải kể đến "hội chăn chuối" gồm Thùy Anh, Phương Lan, Thoại Tiên với những tình huống vui, phá vỡ được âm mưu của kẻ xấu.

Thùy Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi trở thành một mảnh ghép quan trọng của phim. Cô tiết lộ nhữn hình ảnh hậu trường thú vị của phim. Một trong số đó là cảnh hội chăn chuối cùng Ms Q (Lan Ngọc) theo dõi "tiểu tam" Jun Vũ để tìm bằng chứng vạch trần âm mưu muốn thâu tóm tài sản của Lê gia. Cảnh quay này được thực hiện ở một bãi biển ở Huế. Thùy Anh vì nôn nóng, muốn vạch trần âm mưu của kẻ xấu lập tức nên lao ra định bắt quả tang. Tuy nhiên, cô bị hội chăn chuối ngăn cản. Hậu quả, cô bị kéo lê trên cát.

Phân cảnh Thùy Anh bị hội gái già kéo lê trên cát nóng.

Thùy Anh kể, phân cảnh này khá vất vả khi phải thực hiện giữa thời tiết nắng nóng 40 độ của Huế. Việc bị kéo lê giữa cát nóng cũng là một "ám ảnh" với Thùy Anh. Nữ diễn viên sinh năm 1995 kể: "Hôm đó, từ 3 giờ sáng chúng tôi đã phải dậy để di chuyển ra biển, makeup. Khi đọc kịch bản, mọi người thấy hào hứng vì phân đoạn này sẽ đem lại tiếng cười cho khán giả. Đến khi quay thì mới biết nó khổ sở như thế nào. Vì mặc đồ đi biển nên việc leo trèo rất khó. Leo lên được mỏm đá xong rồi lại phải nhảy xuống. Chạy được vài bước lại bị kéo chân ngã. Mỗi lần bị kéo lê trên cát là người tôi xây xát, chảy máu, cát dính hết vào hết người, đỏ tấy lên. Hai anh đạo diễn đâu chịu quay một lần là xong đâu, nào là quay toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh... Tổng cộng, chắc tôi bị kéo lê hơn chục lần trên cát, la hét đến khàn giọng".

Quay xong, đau đến sắp khóc nhưng Thùy Anh không dám than vãn. Về nhà, cô phải bôi thuốc mất 5 ngày sau đó mới dịu lại da. "Cũng may phân cảnh này khi lên phim được mọi người thích", cô tự an ủi.

Khi tham gia phần 3, Thùy Anh và các chị em có thời gian gắn bó với nhau nhiều nên tình cảm thắm thiết hơn. Họ đã ăn ngủ cùng nhau, đi chơi khắp nơi ở thành phố Huế trong suốt một tháng thực hiện bộ phim. "Thời gian ở Huế, tôi sợ nhất là lúc ngủ vì bị dìm hàng nhiều nhất. Các chị Lan Ngọc, Phương Lan, Thoại Tiên đều có khiếu đùa 'không phải dạng vừa' đâu", nữ diễn viên bật mí.

Phương Lan, Lan Ngọc, Thùy Anh, Thoại Tiên (từ trái qua) thân thiết từ trên phim đến đời thực.

Ngoài phân đoạn bị kéo lê trên cát, một cảnh khác khiến Thùy Anh nhớ mãi, đó là đoạn nhảy sông ở gần cuối phim. Việc mặc trang phục truyền thống xứ Huế, đứng trên mũi thuyền nhảy xuống sông lúc 4h sáng mang đến trải nghiệm khó quên. Thùy Anh kể: "Khi ngoi lên bờ, cả hội ướt nhẹp, mặc nguyên bộ áo dài gấm và mấn 2kg chạy nhảy, hò hét lúc 5h sáng. Khi quay xong là 6h sáng thì mới được về nghỉ ngơi".