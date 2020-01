Sạn trong loạt phim truyền hình đình đám năm 2019

Ba chị em cùng bố nhưng khác họ

Về nhà đi con giành giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2019. Đây là bộ phim gây "bão" màn ảnh nhỏ trong năm qua. Phim xoay quanh gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Vợ mất sớm, ông Sơn "gà trống" nuôi ba cô con gái là Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân).

Một trong những hạt 'sạn', được nhiều khán giả bàn tán liên quan đến tên của các thành viên trong gia đình ông Sơn. Ba chị em Huệ - Thư - Dương đều là con của ông Sơn (NSƯT Trung Anh) nhưng mỗi người dường như lại mang một họ khác nhau, dựa trên cách đặt tên Facebook. Trong phiếu siêu âm thai, con gái cả của ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tên Huệ, họ Hoàng.

Giấy khám thai của Huệ mang họ Hoàng.

Tài khoản Facebook của Thư họ Nguyễn.

Nhưng cô con gái thứ hai - Anh Thư - lại có tài khoản Facebook là Thư Nguyễn. Trong những tập trước đó, Facebook của Dương từng được nhắc đến với tên Dương Bùi.

Trả tiền ăn bằng thẻ thanh toán tiền điện

Phim Về nhà đi con có lỗi liên quan đến thẻ ngân hàng. Vũ (Quốc Trường) bao Dũng (Anh Vũ) và dàn chân dài đi chơi hết 10 triệu. Thanh toán tiền ăn chơi bằng thẻ visa nhưng Vũ quẹt thẻ và nhập mã pin hai lần đều không thành công. Tuy nhiên, trên thực tế, muốn thanh toán bằng thẻ visa, người dùng chỉ cần quẹt thẻ mà không cần nhập mã pin.

Quốc Trường gây tranh cãi vì nhập mã pin khi thanh toán bằng thẻ visa.

Anh thậm chí trả tiền ăn bằng thẻ thanh toán tiền điện.

Lần thứ hai, Vũ đưa cho nhân viên nhà hàng một chiếc thẻ khác để quẹt. Nhiều khán giả phát hiện chiếc thẻ này không phải thẻ visa hay thẻ ATM mà lại là thẻ... thanh toán tiền điện. Diễn viên Quốc Trường cho biết, lỗi này khá vui, không ảnh hưởng nhiều đến nội dung phim. Nhưng nếu có cơ hội, anh muốn làm chỉn chu hơn để phim không bị khán giả phàn nàn.

Tập 35 của Về nhà đi con, lên sóng có cảnh quay hé lộ số tài khoản ngân hàng của nhân vật Vũ. Nhiều khán giả nữ đã check số tài khoản này và "rỉ tai nhau" rằng đây chính là tài khoản ngân hàng của Quốc Trường. Giữa lúc đó, chia sẻ với iOne, Quốc Trường cho biết, anh sẵn sàng đi cà phê nếu được fan nữ mời. Khi chia sẻ bài phỏng vấn này lên trang cá nhân, màn "thả thính" của Quốc Trường nhận được sự quan tâm từ hội chị em.Lập tức, nhiều fan girl rủ nhau chuyển cho nam diễn viên số tiền tương đương một ly cà phê.

Quốc Trường cho biết anh nhận được nhiều tin nhắn chuyển khoản từ fan. Họ chuyển 20 - 30 nghìn đồng. Tổng số tiền anh nhận được cũng ngót nghét 500 nghìn đồng.

Phỏng vấn hỏi nhanh - đáp nhanh Quốc Trường Quốc Trường sẵn sàng đi cafe nếu được fan nữ mời.

Tên nhân vật không nhất quán

Trong phim Sinh tử, nhân vật Phó Giám đốc Công an tỉnh Việt Thanh ban đầu được giới thiệu tên bằng hình thức chạy chữ trên màn hình. Nhân vật này tên Phạm Duy Thông, do Doãn Quốc Đam thủ vai. Tuy nhiên, ở các tập sau này, biển tên trên áo nhân vật này lại là Đào Duy Thông. Bên cạnh đó, nhân vật của Doãn Quốc Đam cũng bị chê về cách hóa trang. Gương mặt anh lộ rõ sự non trẻ, chưa phù hợp với vị thế là người lãnh đạo công an tỉnh.

Tên ban đầu của Phó giám đốc công an tỉnh là Phạm Duy Thông.

Biển tên của nhân vật này đeo lại là Đào Duy Thông.

Viện phó Viện kiểm sát Nhân dân đeo biển tên Nguyễn Văn Khôi.

Tuy nhiên nhân vật này được giới thiệu là Phạm Văn Khôi.

Ngoài nhân vật của Doãn Quốc Đam, nhân vật Viện phó Viện kiểm sát Nhân dân cũng có tên bất nhất. Trong một cảnh, tên nhân vật này gắn trên áo là Nguyễn Văn Khôi. Tuy nhiên, biển tên và chức danh đặt trên bàn làm việc lại là Phạm Văn Khôi.

Nhắn tin bằng hai ứng dụng khác nhau

Hoa hồng trên ngực trái gây sốt dịp cuối năm 2019. Nhân vật Thái của Ngọc Quỳnh và Bảo (Hồng Đăng đóng) nhận tin nhắn của nhau bằng hai ứng dụng khác nhau. Cụ thể, khi thăm nhà vợ cũ, Thái thấy Bảo nhắn tin cho Khuê (Hồng Diễm) qua Zalo. Tranh thủ lúc vợ cũ không để ý, Thái lén lấy điện thoại, trả lời tin nhắn của Bảo khiến Bảo nghĩ rằng vợ chồng Thái đã tái hợp.

Tin nhắn Bảo gửi cho Khuê bằng Zalo.

Tuy nhiên, Thái lại trả lời tin nhắn bằng tin nhắn điện thoại.

Tuy nhiên, khi đọc dòng tin nhắn của Thái, khán giả phát hiện Bảo đọc ở điện thoại thay vì Zalo. Nội dung tin nhắn gửi đi và tin nhắn nhận được cũng không trùng khớp.

Biểu cảm thiếu logic của nhân vật

Trong tập 27 Hoa hồng trên ngực trái, mẹ Khuê phát hiện con gái sở hữu tờ vé số trúng giải độc đắc. Sau khi đi siêu thị, bà không tìm thấy tấm vé vì Khuê đã dọn dẹp, vứt ra thùng rác ngoài đường. Biểu cảm của nhân vật Khuê trong tình huống này bị nhận xét thiếu logic. Biết tin suýt trúng vé số hàng tỷ đồng nhưng gương mặt cô chỉ đờ đẫn. Mẹ Khuê sau đó cũng chỉ oán trách con gái mà không chạy đi tìm.

Biểu cảm đờ đẫn của Khuê khi biết vừa mất tấm vé số hàng tỷ đồng.

Khi tới chỗ Khuê thăm con gái, Thái thấy tờ vé số dưới thảm. Thời điểm này, Thái chưa biết giá trị của tấm vé số nhưng đã đút túi. Khán giả cho rằng, các tình huống trong phim bị thiếu logic, chân thực.

Anh Minh