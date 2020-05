Phương Trinh Jolie hồi hộp đóng 'Gia đình là số một' phần 3

Dự án đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Phương Trinh Jolie kể từ Kẻ thù giấu mặt (2015). Thời gian qua, cô chủ yếu ca hát và kinh doanh. Khi nhận được lời mời từ ekip Gia đình là số một phiên bản Việt phần 3, cô cảm thấy hứng thú. Trong phim, Phương Trinh Jolie đảm nhận vai Đinh Hà Như - sếp lớn trong một công ty truyền thông. Cô sẽ có mối tình với trợ lý dưới trướng là Quang Khải (Quốc Anh đóng).

Ngoài đời thực, Phương Trinh Jolie lớn tuổi hơn Quốc Anh. Nữ diễn viên cho biết có cách biệt nhưng đó không phải là trở ngại lớn. "Tôi và Quốc Anh làm việc khá ăn ý, thoải mái và tạo được cảm xúc tự nhiên trong các phân cảnh. Cụ thể ngọt ngào như thế nào, mọi người hãy chờ phim lên sóng", Phương Trinh Jolie nói.

Đây không phải lần đầu tiên Phương Trinh Jolie hợp tác với đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn. Nói về điều này, Phương Trinh Jolie nói: "Không biết lý do thế nào nữa, có thể là do Trinh nhìn trẻ hơn tuổi thật nên được đạo diễn tin tưởng chăng. Đùa vậy thôi, tôi nghĩ đạo diễn có lý do để chọn diễn viên phù hợp với nhân vật".

Phương Trinh Jolie và Quốc Anh trên phim.

Trở lại trường sau thời gian dài, Phương Trinh Jolie cho biết khá hồi hộp. Khi nhận kịch bản dự án này, cô đã ngâm cứu rất kỹ tính cách nhân vật, tâm lý và cả câu chuyện tình yêu để làm sao mang đến những cảnh quay thật nhất.

"Với Gia đình là số một phần 3, tôi cảm thấy đúng thời điểm để mình trở lại. Nhân vật Đinh Hà Như mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, có nét tương đồng về tính cách ngoài đời thực. Hà Như mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng có những khoảnh khắc yếu mềm vô cùng đời thường", Phương Trinh Jolie nói thêm.

Phương Trinh Jolie mong chờ tạo sự đột phá khi trở lại với phim ảnh.

Gia đình là số một là sitcom gây tiếng vang lớn của Hàn Quốc. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của các thành viên trong một đại gia đình nhiều thế hệ. Việt Nam đã mua bản quyền, thực hiện 2 phần trước đó, cũng tạo được sự chú ý. Phim cũng là bệ phóng giúp các gương mặt như Gin Tuấn Kiệt, Sam, Diệu Nhi... được khán giả biết đến hơn.

Ở phần 3, NSX "thay máu" hoàn toàn dàn diễn viên, gồm: Phương Trinh Jolie, Trần Quốc Anh, Hứa Minh Đạt, Hồ Bích Trâm, Anh Tuấn, Phương Dung, Lê Nam, Bảo Khương...