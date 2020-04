Diễm My 9x stress trong lần đầu ra Bắc đóng phim

Diễm My kể trước khi ra Bắc đóng phim, cô bị các diễn viên tại TP HCM "hù dọa" rằng êkíp ở Hà Nội khá khó tính. Thời gian đầu, cô căng thẳng, cảm thấy mọi thứ đều lạ lẫm, khó hòa nhập. Cô mất ngủ triền miên vì stress trong những ngày đầu đi quay.

"May mắn, tôi gặp được chị Lã Thanh Huyền. Chị hỏi han, giúp tôi chữa chứng mất ngủ. Đến tháng thứ ba, tôi mới quen dần và bớt căng thẳng. Đến hiện tại, sau 8 tháng, tôi rất vui với công việc mình đang làm. Toàn bộ êkíp đều thân thiện, thoải mái, cởi mở và yêu thương tôi. Nhờ ra Bắc đóng phim, tôi có thêm nhiều bạn mới. Nếu đoàn phim được nghỉ 1-2 ngày mà không trở về TP HCM, tôi thường hẹn hò với Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thanh Sơn...", cô nói.

Diễm My trong phim mới.

Trong phim mới, nhân vật Linh của Diễm My vướng vào mối tình tay tư nhiều rắc rối với Minh (Nhan Phúc Vinh), Phong (Mạnh Trường) và Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền). Cô đóng cặp với Mạnh Trường trong giai đoạn đầu và Nhan Phúc Vinh ở giai đoạn sau của phim. Trong mắt Diễm My, Mạnh Trường là mẫu người hài hước. Anh luôn tạo không khí vui vẻ trên phim trường. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh thường tranh luận với Diễm My về diễn xuất. Nam diễn viên Đảo của dân ngụ cư là người thẳng thắn nên không ngại góp ý với Diễm My về đài từ, biểu cảm.

Vào vai Linh, ban đầu, đạo diễn Bùi Tiến Huy yêu cầu Diễm My nói giọng Bắc. Tuy nhiên, cô thoại gượng gạo, thiếu tự nhiên. Vì thế, êkíp quyết định để cô nói giọng thật của mình. "Cái khó là tông thoại của các anh chị diễn viên phía Bắc rõ, chắc và cao, trong khi giọng tôi khá trầm. Tôi phải tập lực nói và hơi thở mạnh hơn, có điểm nhấn để không bị trượt so với bạn diễn", cô chia sẻ.

Nhà sản xuất đã đầu tư lớn vào dự án. Công nghệ quay như phim điện ảnh, bối cảnh ở nước ngoài. Từng khuôn hình, câu thoại được chăm chút, đầu tư. Do đó, Diễm My tin bộ phim khi ra mắt sẽ nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Diễm My lần đầu đóng cặp với Mạnh Trường.

Tình yêu và tham vọng do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, Việt hoá từ bộ phim Thế lực cạnh tranh của Trung Quốc. Phim xoay quanh câu chuyện tranh đấu giữa Minh (Nhan Phúc Vinh), Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thổ và Phong (Mạnh Trường), Tổng giám đốc địa ốc Bách Hợp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt, Minh và Phong đứng ở hai đầu chiến tuyến, dùng mọi cách bao gồm cả mánh khoé, thủ đoạn để vượt qua đối thủ.

Khai thác đề tài thương trường nhưng phim cũng cài vào đó nhiều câu chuyện tình cảm phức tạp. Đó là mối tình trắc trở của Minh, người đàn ông mất đi lý tưởng sống khi người yêu qua đời, cuối cùng lại phải lòng người gián tiếp liên quan đến cái chết của người anh yêu. Đó là mối tình si của Tuệ Lâm với "thanh mai trúc mã" vì không được đáp lại mà lạc lối. Đó là tình yêu đơn phương tưởng là hời hợt nhưng lại vô cùng cao thượng của Sơn (Thanh Sơn) với Linh, là tình yêu nhí nhố của Phương và Đông, là tình cảm "đuổi hình bắt bóng" của Ánh (Thuỳ Anh).

Phim còn gây chú ý khi thu hút dàn diễn viên nổi bật của cả hai miền Nam - Bắc bao gồm: Mạnh Trường, Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh, Thuỳ Anh, Huyền Lizzie, Thanh Sơn... Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt kỳ cựu như NSND Trọng Trinh, NSND Minh Hoà, NSUT Trần Đức, NSƯT Minh Phương...

Tình yêu và tham vọng dự kiến dài 56 tập, bắt đầu lên sóng VTV3 từ 23/3 vào thứ hai và thứ ba hàng tuần.

Trailer phim Tình yêu và tham vọng Trailer phim.

Thiên Anh