Zac Efron hối hận vì cảnh cởi áo trong 'Baywatch'

Trong Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển, 2017), Zac Efron đóng cùng ngôi sao The Rock, cả hai có những màn cởi áo khoe body cơ bắp cuồn cuộn, đốt mắt người xem. Nhưng sau khi phim đóng máy, chính Zac Efron thừa nhận cơ thể của anh trông quá dị.

Xuất hiện trong tập mới đây của chương trình Hot Ones trên YouTube, nam diễn viên nói khi đóng Baywatch, anh tuân thủ chế độ tập luyện rất nghiêm ngặt trong nhiều tháng, chỉ ăn protein hữu cơ và rau xanh đến nỗi lượng mỡ trong cơ thể giảm xuống chỉ còn 5%.

Body không mỡ thừa của Zac Efron trong phim hài, hành động 'Baywatch'.

Nhưng giờ đây nhìn lại, anh thấy nó "trông giả" và "ngu ngốc", đồng thời không muốn chịu áp lực tập luyện như vậy thêm lần nào nữa. Zac nói: "Khi phim đóng máy, tôi nhận ra tôi không bao giờ muốn sở hữu hình thể săn chắc đến mức đó nữa. Trông như có nước ở dưới da khiến bạn lo lắng cơ bụng sáu múi sẽ biến thành bốn múi. Thật điên khùng".

Sau đó anh gửi đến khán giả thông điệp thay vì quá chăm chút cho ngoại hình, "chăm sóc trái tim và bộ não mới khiến bạn trở thành người tuyệt vời".

Zac Efron hối hận vì cảnh cởi áo trong 'Baywatch' Trích đoạn khoe thân của nam diễn viên trong 'Baywatch'.

Zac Efron sinh năm 1987, từng là một trong những "hoàng tử Disney" hot nhất những năm 2000 sau khi tham gia phim High School Musical. Sau bộ phim, tên tuổi của Zac trở thành cơn sốt lớn khiến chuyện "phim giả tình thật" giữa anh và bạn diễn Vanessa Hudgens cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Nam diễn viên còn góp mặt trong một số bộ phim nổi bật như The Greatest Showman, Me And Orson Welles, Neighbors...

Thúy Anh