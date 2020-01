'You' - nỗi ám ảnh mới cho 'mọt phim' kinh dị

Vẫn là một series kinh dị chuẩn Netflix, nhưng "You" được bao bọc bởi chiếc áo choàng ngọt ngào của thể loại lãng mạn, mê hoặc người xem bằng xúc cảm đen tối và giết chết sự tò mò bằng nỗi kinh hoàng đọng lại.

"You" vừa kết thúc phát sóng 10 tập của season 2 trên Netflix trong tháng Giáng sinh với 92% lượt yêu thích (theo thống kê của Rotten Tomatoes). Series tình cảm - kinh dị từng chiếu mùa đầu tiên trên Lifetime năm 2018 nhưng không nhận được nhiều chú ý. Sau khi Lifetime sang tay cho Netflix, "You" dường như được đổi đời.

Tuy không phải phim truyền hình gốc có lượng xem và rating thuộc top "hàng khủng" trên Netflix, cũng không có một cái tên đủ ấn tượng để ghi nhớ vào trong danh sách những bộ phim đáng xem ngay từ tiêu đề, nhưng "You" khác vị thật sự trong số các series ra mắt cùng thời điểm.

Penn Badgley - vai nam chính trong phim.

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Caroline Kepnes có diện mạo gần gũi với giới trẻ. Một bộ phim kinh dị lấy cảm hứng bất tận từ tình yêu, luôn là tình yêu, thứ có thể tạo ra điều tốt đẹp nhất, hoặc đáng sợ nhất. "You" lấy bối cảnh hiện đại, sử dụng mạng xã hội một cách khôn ngoan như con dao 2 lưỡi để phát triển câu chuyện. Những vụ giết người nhiều động cơ nhưng ít tính toán, đầy ắp những kẽ hở và chi tiết vô lý, nhưng điều đó sẽ chỉ bị phán xét trong một phim điều tra, còn ở "You", nó là yếu tố để giữ sự kịch tính trọn vẹn 2 mùa, khiến khán giả luôn ở trong tâm thế hồi hộp, lo lắng sự thật bị phơi bày và chờ đợi cái kết cho kẻ sát nhân.

"You" (season 1): Bỏ bùa khán giả bằng liều thuốc gợi cảm và chết chóc

Season 1 của "You" lấy bối cảnh New York xa hoa, buồn bã, nhân vật chính là Joe Goldberg (Penn Badgley) - quản lý một hiệu sách lâu đời ở Manhattan. Joe trúng tiếng sét ái tình với Guinevere Beck (Elizabeth Lail) - một nhà thơ mới tốt nghiệp khi cô tới cửa tiệm mua sách. Beck ưa sống ảo, thích tô vẽ bản thân trên mạng xã hội, chơi bời với đám nhà giàu nhưng thực tế lại là người cô độc, bê tha. Quá dễ dàng để Joe trở thành kẻ rình rập đời tư của Beck qua thế giới ảo. Joe theo dõi Beck trong khi cố gắng tán tỉnh cô. Tình yêu trở nên mù quáng khi Joe quyết định ra tay với những người cản đường trong chuyện tình cảm của mình với Beck.

Ngay từ những tập phim đầu tiên, chúng ta đã bị mê hoặc bởi cách Joe dùng mạng xã hội như một công cụ khai thác thông tin khổng lồ. Một kẻ rình rập bất chấp khái niệm ranh giới, một kẻ giết người mà không biết cách làm thế nào để dừng lại. Joe Goldberg là thứ sinh vật làm theo thói quen, nghĩa là anh ta luôn làm những điều tương tự lặp đi lặp lại mặc dù thâm tâm không hẳn muốn.

Elizabeth Lail - nữ chính của phần 1.

Con người của Joe Goldberg ở phần 1 được khắc họa chủ yếu qua những cuốn sách mà anh ta đọc và người nhận nuôi anh ta khi còn bé. Joe đọc rất nhiều sách, anh ta cũng là một người quan sát cừ khôi và khá khéo léo trong việc điều khiển hành vi cơ bản của người khác. Nhưng điều thú vị ở nhân vật chính của "You" là anh ta quá tệ trong vai một tên tội phạm, Joe không giỏi làm việc xấu, anh ta không phải kẻ lập kế hoạch kĩ càng, không giống như một kẻ chủ mưu. Và vì vậy, khán giả luôn cảm thấy lo lắng rằng mọi thứ từ quá khứ sẽ bắt kịp hiện tại của Joe, dù hôm nay trông cuộc sống của anh ta có vẻ ổn.

Kết thúc season 1 không mấy gây tò mò cho khán giả khi biết rằng bộ phim có season 2, vì nếu vẫn với công thức cũ áp dụng với một nạn nhân mới thì "You" sẽ chết ngóm trước hàng loạt series "hot" sắp ra mắt. Nhưng suy nghĩ đó sẽ thay đổi lập tức khi bạn xem trọn vẹn season 2 và biết rằng season 1 chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

"You" (season 2): Phức tạp nhân đôi và thêm liều bạo lực

"You" season 2 mang Joe Goldberg cổ điển, quyến rũ và nguy hiểm quay trở lại, rời xa New York u ám để đến với ánh nắng ngập tràn của Los Angeles. Joe chạy trốn quá khứ, chạy trốn khỏi sự truy đuổi vô hình của cô bạn gái Candace, người anh ta từng chôn sống trong rừng trước khi gặp Beck. Joe đánh cắp danh tính của Will Bettelheim và tìm được công việc yêu thích ở Anarvin - thuộc sở hữu của gia đình Quinn giàu có. Tự nhủ bản thân sẽ không tiếp cận và làm tổn thương thêm một người phụ nữ nào nữa, nhưng ngựa quen đường cũ, bản tính khó lòng thay đổi, Will lập tức phải lòng Love Quinn (Victoria Pedretti) - một đầu bếp xinh đẹp, thông minh và tràn đầy năng lượng. Mối tình lãng mạn nảy nở nhanh đến chóng mặt vì Love là một cô nàng LA chuẩn mực, chủ động, cởi mở và thẳng thắn trong tình yêu. Tuy nhiên, Candace (Ambyr Childers) tưởng rằng đã chết đột nhiên xuất hiện để trả thù khiến cuộc tình của Will - Love gặp nhiều sóng gió.

Victoria Pedretti trong vai Love Quinn.

5 tập đầu của "You" season 2 khá rườm rà khi biên kịch cố gắng đưa nhiều nhân vật mới vào trong cuộc sống của Joe khiến khán giả đôi khi tự hỏi liệu có cần thiết không. Tuy nhiên, đây có lẽ là nỗ lực của êkip khi phác họa bức tranh tâm lý rối rắm đầy mâu thuẫn của Joe ở giai đoạn này. Joe đang bị kẹt giữa việc đấu tranh nội tâm để trở thành một người tốt, trong quá trình đó bàn tay của anh vẫn vài lần nhúng máu với những động cơ nghe có vẻ "sạch sẽ" hơn season 1.

Nếu như "You" season 1 có một kết thúc dễ đoán thì với season 2, Sera Gamble đã không để điều đó xảy ra nữa. Love Quinn ban đầu có vẻ như một phiên bản nâng cấp của Guinevere Beck, tuy nhiên plot twist trong tập 10 đã thay đổi 180 độ suy nghĩ của khán giả. Sau 2 lần thất bại thì Joe Goldberg có vẻ đã có lần thứ ba thành công, nhưng Love Quinn lại là mảnh ghép quá vừa vặn với Joe khiến khán giả khó lòng có thể chờ đợi đến season 3 mà không khỏi phán đoán rằng sẽ có một cuộc đối đầu nảy lửa.

Trailer phim You Trailer Season 2.

Season 2 kết thúc để lại cho khán giả nhiều câu hỏi, bao gồm cả nạn nhân tiếp theo của Joe là ai. Cảnh cuối cùng của phim là khi Joe cùng Love chuyển đến sống ở ngoại ô trong lành, yên tĩnh. Trong khi Love đang mang thai thì Joe lại bắt đầu bị thu hút bởi người hàng xóm giấu mặt bên cạnh. Giống như Candace ám ảnh Joe trong season 1 và xuất hiện ở season 2. Thời thơ ấu và hình ảnh mẹ anh ta ám ảnh dày đặc season 2 chắc chắn sẽ trở thành chất liệu được đem ra chế biến trong season 3.

Trong tiểu thuyết gốc Hidden Bodies của Caroline Kepnes, Joe cuối cùng phải ngồi tù vì tội ác của mình. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Joe trong season 3 thì vẫn còn là ẩn số. Sera Gamble - biên kịch loạt phim - hào hứng cho biết cô có rất nhiều ý tưởng để phát triển câu chuyện và không hề ngần ngại nếu như "You" phát hành thêm vài season nữa. Nhiều người cho rằng thể loại phim kinh dị kiểu này thường không thể tồn tại quá 1 mùa, nhưng ekip của "You" đã chứng minh nó có thể tồn tại tới vài năm.

"You" là series truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị "Hidden Bodies" của nhà văn Caroline Kepnes. Phim công chiếu season 1 trên Lifetime vào 9/9/2018 và phát trực tuyến trên Netflix vào 26/12/2018. Vào 3/12/2018, "You" chính thức chuyển sang Netflix dưới dạng series truyền hình gốc. Season 2 phát hành ngày 26/12/2019.

Trúc An