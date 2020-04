'Wonder Woman 1984' dời lịch chiếu

Ban đầu, phim dự kiến phát hành ngày 5/6 nhưng hãng Warners Bros vừa thông báo sẽ dời lịch đến 14/8 do Covid-19 khiến mọi người không thể tụ tập và rạp phim đóng cửa. Chủ tịch Warner Bros, ông Toby Emmerich nói: "Chúng tôi hy vọng đến tháng 8, thế giới sẽ an toàn hơn".

Ban đầu, ngày 14/8 được dành cho phim giật gân (thriller) Malignant của đạo diễn James Wan, giờ phải nhường chỗ cho Wonder Woman 1984 và chưa rõ ngày phát hành mới. Trước đó, Warner Bros cũng hoãn chiếu vô thời hạn hai bộ phim Scoob! và In the Heights.

'Wonder Woman' tung trailer cạnh tranh với 'Black Widow' Trailer 'Wonder Woman 1984'.

Warner Bros đặc biệt cẩn trọng khi chọn ngày phát hành cho Wonder Woman 1984 bởi đây là tác phẩm được kỳ vọng đem lại doanh thu cao nhất cho hãng trong năm nay. Bộ phim được đầu tư với kinh phí hơn 180 triệu USD bởi vậy doanh thu phòng vé phải cao là điều cần thiết để phim có lợi nhuận.

Đây là phần tiếp theo của bom tấn Wonder Woman (2017) - phim riêng đầu tiên của vũ trụ điện ảnh DC về một nữ siêu anh hùng. Tác phẩm thu được 821 triệu USD toàn cầu.

"Mùa bỏng ngô" 2020 - cách gọi ngành công nghiệp giai đoạn sôi nổi nhất trong năm từ tháng 5 đến tháng 8 - có thể bị đảo lộn hoàn toàn nếu dịch kéo dài hơn dự kiến khiến các hãng phim tiếp tục đẩy lùi lịch chiếu của các bom tấn.

Ngoài Wonder Woman 1984, các bom tấn khác cũng phải lùi lịch như Black Widow, Fast 9, The Quiet Place Part II, Minions: The Rise of Gru, No Time to Die... Như vậy trong hơn 2 tháng tới, không có phim Hollywood nào được ra rạp.

Cuối tuần trước, 'Minions: The Rise of Gru' thông báo hoãn chiếu vì Covid-19 khiến hãng phim không thể hoàn thành tác phẩm đúng hạn.

Bloodshot - phim của tài tử Vin Diesel - liều lĩnh giữ ngày phát hành ban đầu là 13/3 và đã phải chịu số phận doanh thu hẩm hiu. Đến nay phim mới kiếm được 24,5 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất là 45 triệu USD. Để cứu phim, hãng Sony ứng phó bằng cách chiếu trên các nền tảng phát trực tuyến có thu phí. Thông thường, một tác phẩm điện ảnh chỉ chiếu trên nền tảng khác sau 3 tháng phát hành.

Một số phim khác như Onward, The Invisible Man, Frozen 2 cũng phát trực tuyến sớm hơn dự kiến. Trolls Word Tour sẽ phát song song ở rạp và trực tuyến.

Thúy Anh