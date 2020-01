Vũ nữ thoát y kiện hãng phim 'Hustlers' tội phỉ báng

Phim Hustlers dựa trên bài báo năm 2015 của New York Magazine, được viết bởi Jessica Pressler với nhan đề "The Hustlers at Scores". Phim dựa trên câu chuyện của vũ nữ Samantha Barbash khi làm việc tại câu lạc bộ dành cho quý ông. Hustlers phát hành tại Mỹ vào tháng 9/2019, được chấm 87% trên Rotten Tomatoes. Nữ minh tinh Jennifer Lopez thủ vai chính trong phim, nhân vật Ramona. Phim đem về cho cô một đề cử Quả Cầu Vàng, là bước đệm cho cô tranh giải Oscar 92 diễn ra vào tháng sau.

Dù được giới chuyên môn khen ngợi, Hustlers lại khiến vũ nữ Samantha Barbash bất mãn. Hôm 7/1, cô kiện hãng phim STX, Gloria Sachez Productions và Lopez's Nuyorican Production vì tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Samantha Barbash. Ảnh: BackGrid.

Trong phim, nhân vật Ramona và các vũ nữ làm việc cùng cô ở phố Wall lên kế hoạch quyến rũ, sau đó đánh thuốc mê để chiếm đoạt tài sản của những người đàn ông giàu có. Năm 2017, cô nhận tội âm mưu, hành hung và bị kết án 5 năm quản chế.

Samantha Barbash nói nhân vật Ramona có nhiều điểm tương đồng với cô ngoài đời. Tuy nhiên, các nhà làm phim không hỏi ý kiến cô trước khi kể câu chuyện trên màn ảnh, thậm chí còn bôi nhọ danh dự cô. Barbash lập luận, Hustlers có đủ chi tiết thực tế để xác định Ramona chính là Barbash nhưng bộ phim đã hư cấu thêm để làm xấu hình ảnh nhân vật. Cô đặc biệt khó chịu với cảnh "miêu tả nhân vật của mình sử dụng và sản xuất các chất bất hợp pháp ngay trong chính ngôi nhà nơi cô sống cùng con".

Barbash nói cảnh phim đó là "phỉ báng" vì có liên quan đến việc phạm tội và gây khó chịu cho bất kỳ người nào. Nó làm tổn hại tới danh tiếng và công việc của cô là chủ một salon làm đẹp. Barbash đòi ít nhất 40 triệu USD tiền bồi thường, yêu cầu tòa án ban lệnh cấm phân phối phim và yêu cầu các bị cáo giao cho cô tất cả bản sao của bộ phim.

Cảnh trong phim của Jennifer Lopez.

Ngày 8/1, đại diện hãng STX đáp lại đơn kiện của Barbash thông qua Hollywood Reporter: "Chúng tôi chưa nhận được khiếu nại nên sẽ tiếp tục bảo vệ quyền được kể câu chuyện có thật dựa trên tài liệu công khai".

Trước đó, cuối tháng 9/2019, Samantha Barbash từng dọa kiện hãng phim nếu không đạt thỏa thuận bồi thường trong vòng 10 ngày.

Thúy Anh (Theo Hollywood Reporter)