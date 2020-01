Tranh luận không hồi kết: Jack đã 'chết oan' vì Rose?

Đã hơn hai thập kỷ từ khi Titanic của đạo diễn James Cameron ra rạp, đưa câu chuyện tình của Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) và Rose DeWitt (Kate Winslet) nổi tiếng khắp thế giới. 22 năm sau khi phim phát hành, khán giả vẫn tranh luận không ngừng về việc liệu tấm gỗ cứu Rose khỏi cái chết giữa Đại Tây Dương có đủ chỗ cho Jack hay không.

Tất cả khán giả công nhận cảnh Jack nhường Rose tấm gỗ để thoát nạn, chấp nhận chết cóng dưới đáy đại dương là cảnh xúc động nhất. Tuy nhiên, một số người hâm mộ cho rằng cái chết của Jack là phi lý và không cần thiết, tấm gỗ đủ chỗ cho cả Jack và Rose. Câu hỏi liệu Jack có đủ chỗ để nằm trên tấm gỗ hay không làm dấy lên cuộc tranh luận căng thẳng đến tận ngày nay.

Cảnh phim khiến nổ ra cuộc tranh luận.

Tháng 12/1997: 'Titanic' ra rạp

Lần đầu tiên khán giả được thưởng thức bộ phim và chứng kiến cái chết cảm động của Jack. Họ bắt đầu tự hỏi liệu tấm gỗ có đủ chỗ cho cả Jack và Rose trong lúc cùng chờ đội cứu hộ giải cứu hay không.

Tháng 4/2012: Cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra

Cộng đồng mạng lan truyền những tấm hình meme tự chế, chứng minh rằng Jack và Rose thừa sức nằm gọn trên tấm gỗ với đủ tư thế thoải mái.

Một cặp đôi chứng minh Jack và Rose có thể đủ chỗ trong khi chờ thuyền cứu hộ.

Cuộc tranh luận lôi cả những người nổi tiếng vào cuộc. Jamie Hyneman và Adam Savage - bộ đôi của chương trình Mythbusters trên kênh Discovery - quyết định làm một cuộc thử nghiệm. Họ sử dụng một tấm gỗ có thiết kế giống hệt trong phim để tìm hiểu xem có thể ngăn chặn cái chết của Jack hay không. Hyneman vào vai Rose, Savage đóng Jack.

Ban đầu, họ chật vật khi cùng nhau nằm trên tấm gỗ. Đúng như trong phim, có vẻ số phận của Jack là phải kết thúc cuộc đời và tạm biệt tình yêu của mình. Tuy nhiên sau đó, "Jack" nảy ra ý tưởng buộc áo phao của "Rose" xuống dưới tấm gỗ để tăng sức nổi.

Tranh luận không hồi kết về cái chết của Jack trong 'Titanic' Jamie Hyneman và Adam Savage làm thử nghiệm chứng minh Jack có thể sống.

Tháng 1/2017: James Cameron phản pháo lại Mythbusters

Trong chương trình Mythbuster, Hyneman và Savage đã chứng minh Jack hoàn toàn có thể sống sót. Nhưng sau đó, đạo diễn James Cameron đã nói với The Daily Beast rằng ý tưởng Jack buộc áo phao xuống dưới tấm gỗ trước khi trèo lên là vô nghĩa.

Đạo diễn James Cameron chỉ đạo cảnh phim trong 'Titanic'.

"Nhìn này, nó rất, rất đơn giản: bạn đọc trang 147 của kịch bản, trong đó viết 'Jack nhường tấm gỗ cho Rose để cô ấy có thể sống sót'. Chỉ đơn giản thế thôi. Kịch bản quyết định như thế, còn mọi người cứ việc làm những thử nghiệm, phân tích mà mình muốn.

Về thử nghiệm trong Mythbusters, để tôi làm rõ cho bạn nghe. Thử tưởng tượng bạn là Jack đang ngập dưới làn nước -2 độ C, bắt đầu hạ thân nhiệt. Mấy người trong chương trình Mythbusters kêu bạn phải cởi áo phao ra và buộc chặt xuống dưới miếng gỗ. Bạn phải làm thế ở nhiệt độ -2 độ, có nghĩa sẽ mất khoảng 5-10 phút. Khi làm xong thì bạn đã chết rồi. Vì vậy, điều đó không thể xảy ra. Lựa chọn tốt nhất của Jack lúc đó là giữ cho nửa thân trên nổi khỏi mặt nước và tiếp tục nuôi hy vọng sẽ được một chiếc thuyền cứu trước khi chết. Các thành viên ở Mythbusters rất thú vị, tôi cũng thích làm chương trình cùng họ. Nhưng ý tưởng lần này của họ đúng là chết tiệt", Cameron giải thích.

Tháng 11/2017: Nhà Vật lý Neil deGrasse Tyson phản đối

Trong cuộc phỏng vấn năm 2017 với The Huffington Post, deGrasse Tyson tiết lộ điều khiến ông trăn trở ở cảnh này lại đến từ phía Jack. Ông cho rằng Jack đã không nỗ lực giành lấy sự sống.

"Cho dù có thành công hay không cũng phải thử nhiều hơn một lần. Anh ấy thử trèo lên tấm gỗ mỗi một lần, rồi anh ấy như kiểu: 'Ôi không được rồi. Mình cứ ở dưới này rồi đóng băng đến chết trong làn nước'. Thôi, xin lỗi đi. Không có chuyện đó đâu. Bản năng sinh tồn ở mỗi người thực chất mạnh mẽ hơn thế nhiều. Nhất là với nhân vật nghị lực, mạnh mẽ như Jack. Anh ấy sẽ sống, phải không? Anh ấy sẽ vượt qua được", deGrasse Tyson nói.

Nhà Vật lý Neil deGrasse Tyson.

Tháng 2/2019: James Cameron chê khán giả ngu ngốc

Trong một lần xuất hiện trên chương trình That Made Me của BBC, Cameron nhắc lại câu chuyện về tấm gỗ trong Titanic. Ông lấy chuyện tình Romeo & Juliet làm ví dụ về việc sáng tạo kịch bản.

"Tôi chưa bao giờ coi đó là một cuộc tranh luận, nó thật ngu ngốc. Không có gì phải bàn cãi cả. Nhưng nếu bạn muốn nhắc lại những lập luận ngớ ngẩn liên quan đến nó thì xin hỏi: Có thể xây dựng nhân vật Romeo thông minh và không uống thuốc độc được không? Có. Romeo có thể để con dao ở nhà phòng trường hợp Juliet tự sát hay không? Có", vị đạo diễn nói.

Tháng 7/2019: Leonardo DiCaprio không biết nói gì về cuộc tranh luận

Khi trò chuyện với MTV News và các bạn diễn trong Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt và Margot Robbie, DiCaprio được hỏi liệu tấm gỗ có đủ chỗ cho cả Jack và Rose hay không. Nam diễn viên trả lời đơn giản: "Tôi không có bình luận gì". Câu trả lời của anh không ngăn được sự tò mò của Pitt và Robbie. Họ hỏi dồn dập về suy nghĩ của DiCaprio nhưng anh vẫn nhất quyết giữ nguyên câu trả lời.

Leonardo Leo cười trừ khi bị hỏi về 'Titanic'.

Tháng 1/2020: Brad Pitt vẫn không buông tha cho "Jack"

Thay vì chấp nhận số phận của Jack, Brad Pitt vẫn chắc chắn nhân vật của DiCaprio trong Titanic có thể sống sót. Trong bài phát biểu nhận giải Nam phụ xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2020, Pitt cảm ơn DiCaprio và lại nhắc về cuộc tranh cãi kéo dài:

"Nhiều năm liền, tôi chứng kiến các bạn diễn của DiCaprio lên nhận giải và cảm ơn anh ấy. Tôi hiểu lý do họ làm vậy. Anh ấy thực sự là một ngôi sao, một quý ông. Tôi không thể đứng ở đây nếu không có cậu. Cảm ơn anh bạn. Tôi sẽ chia cho cậu tấm ván".

Brad Pitt Brad Pitt trêu Leonardo tại Quả Cầu Vàng 2020.

Thúy Anh (Theo Time)