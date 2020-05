'Too Hot to Handle' có thêm tập đặc biệt

Sau khi Too Hot to Handle gây bão toàn cầu, nhà sản xuất Netflix thông báo chuẩn bị ra mắt tập đặc biệt, quy tụ dàn hot boy, hot girl trong show. Dàn sao sẽ cập nhật về cuộc sống của họ kể từ khi chương trình đóng máy cách đây một năm. Những thắc mắc của khán giả như "Sharron và Rhonda có tìm thấy hướng đi cho mối quan hệ của họ hay không", "Harry và Francesca đã trải qua cách ly thế nào khi không được ở cạnh nhau", "Matthew có làm 'cảnh sát tình dục' ngoài đời thực hay không"... và nhiều câu hỏi khác sắp được giải đáp.

Không rõ trợ lý ảo Lana - "kỳ đà cản mũi" ngăn các thí sinh hôn và sex - có xuất hiện trong tập đặc biệt hay không. Nhưng theo TVLine, người dẫn chương trình chuyên chọc cười khán giả - diễn viên hài Desiree Burch - sẽ hội ngộ cùng dàn thí sinh.

Tập phim có tên Extra Hot: The Reunion, dự kiến có mặt trên Netflix từ 8/5. Nhà sản xuất hứa hẹn mang lại "những thông tin mới, trò đùa quái dị và nhiều game hài hước". Ngoài ra, Netflix còn "nhá hàng" bức ảnh Harry cầm chiếc nhẫn gây suy đoán anh chàng sẽ cầu hôn Francesca như những gì họ đã đề cập đến gần đây.

Hôm 23/4, Harry nói với ET rằng anh chưa sẵn sàng cho việc kết hôn nhưng vẫn dự định dùng 7.500 USD tiền thưởng từ Too Hot to Handle để cầu hôn Francesca tại Paris. Tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn lại do Covid-19. "Tôi định làm Francesca ngạc nhiên nhưng lỡ nói cho cô ấy biết về kế hoạch rồi. Tôi thực sự hạnh phúc khi có cô ấy ở bên", Harry chia sẻ.

Francesca cũng có cảm xúc tương tự đối với Harry. Cô nói: "Thật điên rồ khi nghĩ đến chuyện kết hôn vì hoàn cảnh gặp gỡ của chúng tôi không giống các cặp đôi khác. Sống xa anh ấy là một thử thách khó khăn vì Harry ở Los Angeles còn tôi ở Vancouver. Nhưng sau khi hết cách ly, chúng tôi sẽ chuyển đến sống cùng nhau, kết hôn và có em bé. Thật tuyệt vời".

Too Hot to Handle là show hẹn hò thực tế do Laura Gibson sáng tạo, gồm tám tập. 10 người chơi, bao gồm 5 nam, 5 nữ sẽ được đưa đến biệt thự trên một hòn đảo biệt lập trong bốn tuần để trải nghiệm kỳ nghỉ và tìm kiếm một nửa của mình. Trong những ngày sống cùng nhau, các thí sinh sẽ nói chuyện, tìm hiểu về đối phương song không được có bất kỳ cử chỉ thân mật nào như ôm, hôn hay làm tình để giành phần thưởng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng).

Để giành chiến thắng, các thí sinh phải tuân thủ luật chơi. Nếu người chơi vi phạm, một khoản tiền phạt sẽ được trừ thẳng vào số tiền thưởng họ nhận được khi chương trình kết thúc.

Thúy Anh