Thêm nhiều phim Marvel bị đổi lịch chiếu vì Covid-19

Hãng phim Sony và Marvel đã lùi ngày chiếu phần tiếp theo của Spider-Man từ 16/7/2021 sang 5/11/2021. Đây là phần thứ ba trong loạt phim về Người Nhện do Tom Holland đóng chính, hiện chưa được đặt tiêu đề. Trước đó là các phần Spider-Man: Homecoming (2017) và Spider-Man: Far From Home (2019).

Quyết định này kéo theo việc Doctor Strange in the Multiverse of Madness cũng bị thay đổi lịch phát hành bởi trước đó, phim dự kiến chiếu ngày 5/11/2021, nay phải nhường chỗ cho Spider-Man. Doctor Strange 2 được chuyển sang 25/3/2022. Đây là lần thứ hai Doctor Strange bị lùi lịch.

Ngoài ra, Thor: Love and Thunder cũng thay đổi ngày chiếu lần hai. Phần bốn của loạt phim về siêu anh hùng Thor sẽ chiếu ngày 11/2 - sớm một tuần so với lần thay đổi trước đó.

Lịch phát hành mới của các phim Marvel trong giai đoạn 4 như sau:

Tên phim Ngày phát hành mới Black Widow 6/11/2020 The Eternals 12/2/2021 Shang-Chi and the Lengend of the Ten Rings 7/5/2021 Doctor Strange 2 25/3/2022 Thor: Love and Thunder 11/2/2022 Black Panther 2 6/5/2022 Captain Marvel 2 8/7/2022

Ngoài ra, Sony cũng lùi lịch dự kiến của một số phim khác, trong đó có phần tiếp theo của phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse - tác phẩm từng đoạt giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất 2019. Phim sẽ được chiếu vào 7/10/2022 thay vì 8/4/2022 như thông báo trước đó.

Thúy Anh