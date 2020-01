Tài tử 'Fast & Furious' làm siêu anh hùng

Được chuyển thể từ loạt truyện tranh của hãng Valiant, Bloodshot là tác phẩm mở màn cho vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng mới của Sony theo phong cách u ám, đen tối. "Quái xế" Vin Diesel của loạt phim Fast & Furious hóa thân thành Bloodshot - siêu anh hùng có năng lực bá đạo.

Bloodshot là một cựu quân nhân tên Ray Garrison. Sau khi bị ám sát bí ẩn, anh được một nhóm khoa học gia hồi sinh bằng công nghệ nano. Nhờ đó, Ray Garrison không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn mà còn có khả năng hồi phục siêu tốc.

Tuy nhiên, anh lại bị nhà khoa học Emil Harting (Guy Pearce) thao túng tâm trí để trở thành một cỗ máy giết chóc. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ lặp đi lặp lại, Bloodshot mất hết ký ức và thấy một gương mặt kẻ thù mới. Đây nằm trong chiêu trò của gã tiến sĩ máu lạnh.

Tạo hình của Vin Diesel trong vai Bloodshot.

Trong trailer mới nhất vừa được Sony giới thiệu, Bloodshot phô diễn khả năng hồi phục bá đạo, thậm chí còn hơn các siêu anh hùng khác có năng lực tương tự từng xuất hiện trên màn ảnh. Nếu Wolverine của X-Men không thể mọc lại các bộ phận cơ thể, còn Deadpool tốn khá nhiều thời gian để hồi phục, thì vết thương của Bloodshot có thể tự chữa lành ngay lập tức nhờ hàng triệu robot nano chạy trong huyết quản. Giữa ngực nhân vật có một chấm đỏ phát sáng. Trong truyện tranh, đây là nơi các nhà khoa học truyền nano vào cơ thể Bloodshot, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng khi anh không thể tự phục hồi.

Bloodshot Trailer Trailer phim.

Đoạn trailer dài hơn 1 phút đã hé lộ rõ hơn tạo hình của phản diện Jimmy Dalton (Sam Heughan đóng). Nội dung phim chưa được tiết lộ. Những chi tiết như bí ẩn cái chết của Ray Garrison, thân phận của Jimmy Dalton và Emil Harting hay kế hoạch thật sự của chúng vẫn chưa được tiết lộ.

Bloodshot do Dave Wilson đạo diễn, có sự tham gia của Vin Diesel, Sam Heughan, Toby Kebbell, Talulah Riley và người đẹp từng xuất hiện trong Hobbs & Shaw, Eiza González.

Đây không phải lần đầu tiên Vin Diesel đóng phim siêu anh hùng. Anh đang tham gia lồng tiếng cho nhân vật Groot trong vũ trụ điện ảnh Marvel, từng xuất hiện trong Guardians of the Galaxy Vol.1 và 2, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Vai diễn này của anh chỉ có duy nhất một câu thoại "I am Groot" xuyên suốt các phần, được thể hiện qua các sắc thái giọng nói khác nhau.

Bloodshot dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 21/2.

Thúy Anh