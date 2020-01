'Star Wars: The Rise of Skywalker' bị chê 'không kịp vuốt mặt'

The Rise of Skywalker là phần mới nhất của loạt phim Star Wars, kể về xung đột giữa hai phe trong thiên hà. Rey đại diện cho quân kháng chiến bước vào trận đánh quyết liệt với Kylo Ren và tổ chức First Order. Đây cũng là chương cuối kể về dòng họ Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker Trailer Trailer phim.

Hollywood Reporter đánh giá: "Cốt truyện có nhiều tuyến nhân vật, bối cảnh và sự kiện móc nối nên hiển nhiên sẽ rất khó hiểu. Các sự kiện diễn ra nhiều đến nỗi người xem chẳng buồn muốn biết chuyện gì đang diễn ra nữa mà cứ thế xem cho hết. Nhưng nhờ tay nghề của các nhà làm phim, cùng sự háo hức của người hâm mộ, bộ phim sẽ vẫn hút khách".

Richard Lawson của Vanity Fair nhận xét: "Thật ra The Rise of Skywalker không đến nỗi tệ như một vài phim khác, nhưng không hấp dẫn lắm. Có một vài chi tiết đáng yêu được thêm vào để bộ phim bớt nặng nề nhưng nội dung vẫn rất ảm đạm, vài chi tiết thảm thương không cần thiết".

Ali Robertson của The Verge lại cho rằng tổng thế chuỗi phim không đồng đều. "Có rất nhiều cảnh hành động và cảnh chiến đấu ngoài không gian để giúp bộ phim giữ được tính giải trí. Xét từng phút một thì phim khá thú vị. Tại khoảnh khắc sáng nhất, phim truyền tải tốt tinh thần của thương hiệu Star Wars. Tuy nhiên, đạo diễn Abrams đã không hoàn thiện được cốt truyện. Với bộ ba phim (trilogy) cuối cùng, đáng lẽ phải giải quyết được các vấn đề thì phim lại đặt ra nhiều thắc mắc hơn", cô viết.

Màn đối đầu được kỳ vọng nhất phim.

Trang Screen Rant chê phim không được như kỳ vọng: "Hơn 40 năm qua, Star Wars trở thành thương hiệu nổi tiếng đến mức phần The Rise of Skywalker phải đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi là làm hài lòng tất cả khán giả. Đạo diễn J.J. Abrams, đồng biên kịch Chris Terrio và những người tham gia đã nỗ lực hết sức để mang đến cho mọi người những gì họ muốn. Nhưng kết quả không được như vậy. Mọi thứ kết nối với nhau một cách rời rạc trong cốt truyện căng thẳng. Chắc chắn, có người hài lòng, nhưng cũng có người thấy ghét phần này".

Cây bút Matt Goldberg của Collider thẳng thắn chê bai: "Ước gì tôi có thể nói The Rise of Skywalker thật thú vị, nhưng đáng tiếc là nó quá chán, cảnh hành động thì yếu ớt, cũ rích, nhạt nhẽo. Chẳng có gì hấp dẫn bằng một nửa cuộc rượt đuổi trong phần trước, The Force Awakens. Phim chẳng có tí mạo hiểm, ngạc nhiên hay thú vị nào. Điểm sáng duy nhất là khi phim tiết lộ một chi tiết ngớ ngẩn".

New York Times cho rằng sự thiếu hấp dẫn của phim đến từ sự thiếu mạo hiểm của đạo diễn. "Abrams quá hời hợt khi làm hồi kết kịch tính cho vụ tranh giành quyền lực. Cuộc đối đầu giữa hai phe thiện ác trong vũ trụ mà trông như cuộc cạnh tranh trong thể thao của hai đội hết thời".

Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận được 54% lời khen, bị xếp loại "cà chua thối".

Star Wars: The Rise of Skywalker khởi chiếu từ 3/1 trên toàn quốc. Suất chiếu sớm từ 1/1 đến 2/1.

Phỏng vấn fan Star Wars Fan Việt reaction với 'Star Wars: The Rise of Skywalker'.

Thúy Anh