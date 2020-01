'Sex Education' bị chỉ trích vì so sánh tinh trùng với kim chi

Sex Education là loạt phim nổi tiếng của Netflix. Hôm 7/1, trailer mùa 2 được phát hành, gây tranh cãi vì xuất hiện câu thoại: "My cum taste like kimchi" (Tinh trùng của tớ có vị như kimchi). Cư dân mạng Hàn Quốc càng phẫn nộ hơn khi nhận ra bản dịch câu thoại này sang tiếng Hàn đã bị Netflix xóa đi.

Lời thoại bị cho là xúc phạm người Hàn Quốc trong 'Sex Education Season 2'.

Một vài người đã giận dữ để lại bình luận: "Việc họ xóa nó đi nghĩa là họ biết nó phân biệt chủng tộc, và họ biết chắc người Hàn Quốc chúng tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm", "Đây có phải một trò đùa của Netflix không? Các người cố tình xóa bản phụ đề tiếng Hàn đúng không?", "Việc so sánh nó có mùi giống kim chi thật sự mang ý nghĩa tiêu cực"...

Trong phần bình luận trên trang All Kpop, một số người nhìn nhận vấn đề thoải mái hơn: "Kim chi là một loại thực phẩm. Họ không xúc phạm toàn bộ nền văn hóa hay một đất nước. Mọi người cần ngừng ném đá và cho rằng nó phân biệt chủng tộc. Ngày nay, mọi người dễ nổi giận với mọi thứ. Nghiêm túc quá đôi khi thành lố bịch", "Tôi thấy không có gì phải khó chịu. Nếu họ so sánh nó với một món ăn của nước tôi, tôi chỉ nghĩ 'eo, ghê quá' bởi không ai muốn nghĩ tinh trùng có vị như những món ăn thơm ngon", "Tôi cần hiểu bối cảnh của đoạn đó. Không sao nếu so sánh nó với món ăn. Nhưng nếu anh ta nói như vậy sau khi ngủ với một người châu Á thì đó đúng là phân biệt chủng tộc...

Hiện, cảnh phim có lời thoại này đã bị xóa trên Netflix. Tuy nhiên, khán giả vẫn thấy nó xuất hiện trong đoạn trailer Netflix đăng tải trên YouTube.

Netflix Trailer phim.

Thúy Anh (Theo All Kpop)