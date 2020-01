Selena Gomez lồng tiếng nhân vật hươu cao cổ trong 'Dolittle'

Mùng 1 Tết năm nay, "Iron Man" sẽ tái xuất với phim live-action Dolittle. Anh vào vai bác sĩ Dolittle nổi tiếng, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng cùng những người bạn thú cưng hoang dã. Phim dựa trên tập truyện thiếu nhi cùng tên về vị bác sĩ có khả năng nói chuyện với động vật.

Sau khi mất vợ, John Dolitlle sống ẩn mình, chỉ giao tiếp với bầy thú. Khi nữ hoàng đổ bệnh nặng, Dolittle tham gia cuộc phiêu lưu đến hòn đảo thần thoại để tìm phương thuốc chữa trị. Bạn đồng hành trong hành trình của anh có khỉ đột lo lắng, con vịt nhiệt tình, đà điều hoài nghi, gấu Bắc cực lạc quan và cô vẹt cứng đầu. Tất cả đều là cố vấn và người bạn tâm giao tin cậy nhất của Dolitlle.

Dolittle trailer Trailer phim 'Dolittle'.

Ngoài tài tử Robert Downey Jr đóng chính, phim còn quy tụ dàn sao nổi tiếng không lộ mặt, lồng tiếng cho dàn động vật.

Tom Holland

"Nhện nhí" Tom Holland tham gia nhiều dự án điện ảnh, là gương mặt được chú ý nhất năm qua. Vai diễn đầu tay của Tom Holland là cậu bé Lucas trong phim về đại thảm họa sóng thần The Impossible. Sau đó, Tom Holland liên tục được chọn tham gia diễn xuất trong các tác phẩm chính kịch như How I Live Now, The Lost City of Z, In the Heart of the Sea, The Current War...

Nhưng phải tới vai diễn Người nhện Peter Parker trong vũ trụ điện ảnh Marvel, cái tên Tom Holland mới chính thức gây sốt khắp thế giới. Sau 5 phần phim trong đó có hai phần phim riêng, lượng fan của "nhện nhí" ngày càng đông đảo. Tuy nhỏ tuổi nhất dàn siêu anh hùng Avengers nhưng danh tiếng Tom Holland không kém cạnh đàn anh ở Marvel.

Chú cho Jip do Tom Holland vào vai.

Thực tế lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Tom Holland không phải trong vai trò diễn xuất. Năm 2010, Tom Holland đã thử sức với vai trò lồng tiếng trong phiên bản tiếng Anh của Arriety- tác phẩm hoạt hình đến từ xưởng phim Ghibli danh giá. Từ đó, Tom Holland bắt đầu lồng tiếng đều đặn. Đến nay, nam diễn viên sinh năm 1996 đã "bỏ túi" năm tựa phim diễn xuất bằng giọng nói và luôn là lựa chọn hàng đầu cho các hãng sản xuất phim hoạt hình khi tìm kiếm một sao nam trẻ tuổi.

Trong Dolittle, Tom Holland vào vai chú chó Jip thông minh. Đây cũng là lần đầu tiên cặp chú cháu "Người Sắt" và "Nhện nhí" tái ngộ nhau sau lần chia ly ở Avengers: Endgame.

John Cena

Xuất phát điểm là huyền thoại đô vật nhưng từ lâu, John Cena đã là cái tên quen thuộc tại Hollywood. Khởi đầu sự nghiệp bằng hình tượng lực lưỡng, cơ bắp, John Cena vào anh hùng trong các phim hành động hạng B như 12 Rounds, The Marine hay Legendary. Tới 2015, John Cena có cú chuyển mình đầy bất ngờ và mạo hiểm khi nhận một vai phụ hài hước trong phim Trainwreck... Vẻ ngoài ngoại cỡ của John Cena hóa ra lại hợp với những cử chỉ vụng về, cục súc nhằm đem tới tiếng cười cho khán giả. Cái duyên với thể loại hài được cựu đô vật tiếp nối thành công bằng loạt tác phẩm như Sisters (2015), Daddy’s Home (2015), Blockers (2018) và Playing with Fire (2019)...

Cựu đô vật John Cena lồng tiếng cho gấu Yoshi.

Trong Dolitlle, John Cena đảm nhiệm vai trò chọc cười người xem khi hóa thân vào vai gấu Bắc Cực Yoshi to xác. "Người khổng lồ dịu dàng" này không mong muốn gì hơn ngoài những ánh nắng mặt trời ấm áp hay một chỗ ngồi bên đống lửa để giúp khí huyết có thể lưu thông tốt hơn.

Rami Malek

Rami Malek là nam diễn viên gốc Ai Cập hiếm hoi sở hữu bộ ba giải thưởng danh giá bậc nhất Hollywood, gồm: Lựa chọn của nhà phê bình, Quả Cầu Vàng và Oscar. Sự nghiệp điện ảnh của Malek bắt đầu khiêm tốn bằng một vai diễn nhỏ trong phim truyền hình Gilmore Girls. Trong suốt 10 năm sau, Rami Malek chỉ được nhận các vai phụ khiến anh trở thành kiểu diễn viên quen mặt nhưng ít người nhớ tới tại Hollywood.

Cơ hội bứt phá đến với Rami Malek vào năm 2015 với vai chính trong series truyền hình Mr. Robot. Cùng với hàng loạt giải thưởng Mr. Robot giành được ở các lễ trao giải, Rami Malek lần đầu tiên được giới chuyên môn công nhận tài năng. Đây là bước đệm dẫn anh đến với vai Freddie Mercury trong phim tiểu sử nhóm nhạc Queen, Bohemian Rhapsody. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ khả năng hóa thân của Rami Malek bởi giữa anh và ông hoàng nhạc rock sở hữu không ít cách biệt về ngoại hình. Tuy nhiên sau đó, mọi giải thưởng ở hạng mục nam chính xuất sắc nhất năm 2019 đều gọi tên Rami Malek, đưa anh phút chốc trở thành ngôi sao hạng A.

Khỉ đột Chee Chee của Rami Malek.

Sau khi gây chấn động giới điện ảnh với Bohemian Rhapsody, Rami Malek đã lựa chọn nhập vai chú khỉ đột Chee Chee trong Dolitlle.

Emma Thompson

Trong suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Emma Thompson có được những thành tựu khó ai bì kịp. Nữ diễn viên kiêm biên kịch gạo cội của nước Anh sở hữu gia tài gần 90 tựa phim và giành 2 giải Oscar, 2 Quả Cầu Vàng và hơn 100 đề cử khác. Gần đây nhất, Thompson tái xuất với vai đặc vụ O trong Men in Black: International.

Đặc vụ O của 'Men in Black' hóa vẹt trong 'Dolittle'.

Trong Dolitlle, Emma Thompson lồng tiếng cho cô vẹt Poly uy quyền, tự mãn và hung dữ. Poly vừa là người bạn lớn tuổi nhất vừa là người mà Dolittle tin tưởng nhất. Ngoài ra, Poly trò chuyện với người giỏi hơn bất cứ con vẹt nào khác và người bảo mẫu cục cằn này luôn để mắt tới tất cả các thành viên trong nhóm.

Selena Gomez

Xuất thân từ lò đạo tạo "công chúa", Selena Gomez nổi danh từ các series truyền hình của kênh Disney. Với tài năng ở nhiều lĩnh vực, Selena Gomez nổi lên như nàng công chúa mới của giới trẻ qua nhiều phim điện ảnh lãng mạn như Another Cinderella Story, Princess Protection Program, Ramona and Beezus hay Monte Carlo.

Trong lĩnh vực lồng tiếng, các khán giả nhí quen thuộc với giọng nói đặc trưng của Selena Gomez qua vai cô ma ca rồng Mavis của ba phần phim hoạt hình Hotel Transylvania. Sau nhiều biến cố về tình cảm và sức khỏe, Selena Gomez đang vực dậy sự nghiệp mạnh mẽ hơn bao giờ hết bằng hàng loạt tác phẩm mới. Trong đó có màn nhập vai hươu cao cổ Betsy trong Dolittle.

Chú hươu cao cổ Besty do Selena Gomez vào vai.

Dolittle (Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại) ra mắt khán giả từ 25/1 trên toàn quốc.

Thúy Anh