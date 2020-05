Sao 'Game of Thrones' qua đời

Theo Daily Mail, nguyên nhân cái chết của BJ Hogg chưa được vợ và các con của nam diễn viên tiết lộ. Geoff Stanton - đại diện của BJ Hogg - nói "không có từ ngữ nào" để bày tỏ về sự ra đi của ông: "Anh ấy là người đàn ông đáng tôn trọng và rất có tài. Thật đau lòng".

BJ Hogg trong vai Addam Marbrand ở Game of Thrones.

Sự ra đi của BJ Hogg khiến bạn bè, đồng nghiệp và fan tiếc nuối. Trong mắt của nhiều đồng nghiệp, BJ Hogg là một diễn viên tài năng, một cộng sự đáng tin cậy. Tim McGarry chia sẻ, BJ không chỉ là một người bạn của ông mà còn là một phần của gia đình Give My Head Peace - loạt phim hài của BBC Bắc Ireland. Vai Big Mervyn trong Give My Head Peace giúp BJ được nhiều người yêu mến.

Nam diễn viên Charlie Lawson tiết lộ ông thân thiết với BJ không phải vì nam diễn viên là người có thực lực, mà đơn giản vì cả hai hợp nhau. Peter Johnston cho biết BJ là một tài năng kịch xuất chúng. Ông và nhiều đồng nghiệp gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình BJ Hogg.

BJ Hogg sinh năm 1955 tại Anh. Ngoài công việc là một diễn viên, ông còn thể hiện năng lực ở vai trò đạo diễn, nhạc sĩ, nhà văn. Ông được biết đến nhiều hơn ở vai trò là một diễn viên hài qua vai Big Mervyn trong series Give My Head Peace từ năm 1998 đến 2000. Ông cũng góp mặt ở loạt phim City of Ember, Your Highness, The Informant, The Black Candle, Property of the State... Tác phẩm Dance Lexie Dance có sự tham gia của BJ Hogg năm 1996 từng được đề cử ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc tại Oscar.

Thiên Anh (Theo Daily Mail)