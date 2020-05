Phim về siêu trộm 'Now You See Me' trở lại

Ngày 28/4, hãng Lionsgate thông báo sẽ làm thêm phần ba cho loạt phim ảo thuật nổi tiếng Now You See Me (Phi vụ thế kỷ). Biên kịch từng đoạt giải Oscar Eric Warren Singer sẽ chấp bút viết kịch bản. Trong thông báo, chủ tịch hãng phim, Nathan Kahane nói: "Eric luôn say mê với nghệ thuật lừa dối và những trò đánh lừa. Chắc chắn anh ấy sẽ mang đến câu chuyện hấp dẫn và đưa Bộ tứ kỵ sĩ lên tầm cao. Dàn diễn viên chính sẽ trở lại và có thêm vài nhân vật mới".

"Loạt phim Now You See Me hấp dẫn khán giả bởi sự ngạc nhiên và gây suy đoán. Nhưng bất kỳ ảo thuật gia nào cũng biết các thủ thuật không thể dùng đi dùng lại mãi được. Chính vì vậy Eric và đội ngũ nhà ảo thuật sẽ mang đến những điều đặc biệt trong phần mới này", hãng Lionsgate hứa hẹn về một bộ phim đáng chờ đợi.

Now you see me Màn ảo thuật ấn tượng nhất trong 'Now You See Me 2'.

Now You See Me là loạt phim về đề tài tội phạm, lần đầu ra mắt năm 2013. Trong phim, bốn "bậc thầy" ảo thuật đường phố cùng lập nhóm để lên kế hoạch cướp tiền, sử dụng chiêu trò đánh lừa thị giác để hoàn thành phi vụ của mình. Hai phần đầu tiên do Louis Leterrier và Jon M. Chu đạo diễn đã thu về tổng cộng 687 triệu USD toàn cầu.

Dàn diễn viên chính gồm Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher và Dave Franco sẽ trở lại trong phần 3, tiếp tục hóa thân thành những ảo thuật gia có đầy mánh khóe và màn trình diễn bất ngờ. Hiện, phim chưa có ngày phát hành dự kiến.

Thúy Anh (Theo THR)