Phim về chuyện tự tử và bị phản bội của Công nương Diana

Tờ báo của Anh The Sun đưa tin công ty truyền hình DSP đang thực hiện dự án phim tài liệu về công nương quá cố Diana. Loạt phim này gồm bốn phần, được đặt tên là Being Me: Diana, kể về những lần Diana phải đấu tranh tâm lý, chứng rối loạn ăn uống, cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Thái tử Charles và tuổi thơ khó nhọc.

Phim sẽ sử dụng những cảnh quay chưa từng được công bố trong các bài phát biểu của công nương từ năm 1990 đến 1992 và từ cuộc phỏng vấn với những người thân cận với bà. Qua đó, phim cho thấy sự hỗn loạn, giằng xé trong tâm trí Diana trước khi bà và Thái tử Charles đổ vỡ. Loạt phim cũng tuyên bố Công nương Diana đã cố tự tử bốn lần.

Hôn nhân đổ vỡ vì Thái tử Charles ngoại tình là một trong những vấn đề bị mổ xẻ trong 'Being Me: Diana'.

Một nguồn tin cho biết Hoàng gia Anh và gia đình Spencer của Công nương Diana từ chối tham gia loạt phim tài liệu này. Dự án được lên kế hoạch chiếu trên Netflix nhưng "gã khổng lồ" phát trực tuyến vẫn chưa ủy quyền phát hành bộ phim này.

"Nếu phim này phát sóng, Hoàng tử William và Harry chắc chắn sẽ rất buồn, tức giận. Đặc biệt là Harry vì anh ấy đang làm việc với Netflix. Đây cũng không phải thời điểm tốt vì hoàng gia vừa bị 'giáng một đòn mạnh' sau khi Harry và Meghan rút lui", nguồn tin nói thêm.

Nguồn tin nói 2 con trai của Công nương Diana, Hoàng tử William và Harry sẽ không vui vì loạt phim này.

Sau khi rời khỏi hoàng gia, có thông tin cặp đôi Harry - Meghan đang đàm phán với Netflix để cho ra đời những dự án trong tương lai. Cuối tháng 4 vừa qua, Harry đã hợp tác với Netflix trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 75 năm Thomas the Tank Engine.

Sau khi Being Me: Diana được công bố, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích vì tính nhân đạo của loạt phim. Họ cho rằng việc đào xới về tâm lý, sức khỏe hơn 20 năm sau khi bà qua đời là không cần thiết. Phần lớn ý kiến cho rằng Diana xứng đáng được yên nghỉ.

Thúy Anh