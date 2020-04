Phim 'thảm họa' của Taylor Swift bị trao 6 giải Mâm Xôi Vàng

Ngày 17/3, Mâm Xôi Vàng đã công bố danh sách "người thắng giải". Theo đó, phim nhạc kịch bị chê ghê rợn như phim kinh dị Cats của Taylor Swift dẫn đầu với 6 giải, gồm: Phim tệ nhất, Nam phụ, Nữ phụ, Combo màn ảnh, Kịch bản và Đạo diễn tệ nhất. Trước đó, Cats cũng dẫn đầu danh sách đề cử khi có tên trong 8 hạng mục.

Tạo hình của Taylor Swift trong phim 'Cats'.

Rambo: Last Blood của tài tử Sylvester Stallone theo sau với các chiến thắng: Phần kế tiếp tệ nhất, Phim coi thường tính mạng con người và tài sản công cộng.

Trong khi đó, giải thưởng tích cực duy nhất - Diễn viên từng dính Mâm Xôi có chuyển biến tích cực - được trao cho nam diễn viên Eddie Murphy trong Dolemite Is My Name.

>>> Danh sách thắng giải Mâm Xôi Vàng 2020

Giải thưởng Mâm Xôi Vàng 2020 ban đầu dự kiến diễn ra ngày 14/3, tức ngày 15/3 giờ Hà Nội. Tuy nhiên đến sát giờ, ban tổ chức thông báo sẽ phải hoãn vì chính quyền Los Angeles không cho phép người dân tụ tập giữa Covid-19. Thay vì được phát trực tiếp trên truyền hình, Mâm Xôi Vàng phải trao giải online.

Ban tổ chức viết: "Cuối tuần qua, Razzies (tên gọi khác của Mâm Xôi Vàng - PV) lên kế hoạch cho một chương trình thực sự hài hước. Tuy nhiên, do không lường trước được các tình huống của Covid-19, chúng tôi đành mang đến cho khán giả một video thân mật hơn một chút, để bất kỳ khán giả nào, kể cả những người đang 'bật chế độ' cách ly cũng có thể xem".

Mâm Xôi Vàng ra đời từ năm 1981, là giải thưởng thường niên nhằm chế giễu các bộ phim và diễn viên thảm họa. Theo thông lệ, Mâm Xôi Vàng sẽ diễn ra trước Oscar một ngày. Tuy nhiên, giải năm nay tổ chức muộn gần một tháng.

Thúy Anh