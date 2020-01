Phim hài hành động về những gã 'trai hư'

Lần đầu ra mắt năm 1995, Bad Boys là một trong những thương hiệu phim hành động hài – tội phạm được yêu thích nhất màn ảnh rộng. Năm 2003, Bad Boys II ra rời, đánh dấu lần đầu tiên hợp tác giữa Will Smith và Martin Lawrence. Dù sự phối hợp ngẫu nhiên này có chút lệch pha về ngoại hình nhưng mang đến thành công ngoài mong đợi cho Bad Boys II. Năm đó, phim kiếm được hơn 273 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí là 130 triệu USD.

Sau phần hai công chiếu năm 2003 do Michael Bay đạo diễn, loạt phim lỡ hẹn với người hâm mộ 17 năm. Trong thời gian này, series trải qua quãng thời gian thăng trầm khi liên tục thay đổi đạo diễn. Michael Bay trao ghế đạo diễn cho Joe Carnahan. Carnahan cũng rời đi sau quá trình xây dựng kịch bản. Cuối cùng Bad Boys For Life được cầm trịch bởi bộ đôi Adil Arbi và Bilall Fallah, chuẩn bị ra rạp trong năm nay. Tài tử Will Smith và Martin Lawrence vẫn đảm nhiệm vai chính là hai thanh tra Mike Lowrey và Marcus Burnett.

Cặp bài trùng nhưng hơi lệch pha Will Smith và Martin Lawrence.

Bad Boys For Life xoay quanh nhiệm vụ mới của Mike và Marcus. Sở cảnh sát Miami có đội ngũ ưu tú mới tên AMMO. Họ được giao nhiệm vụ hạ gục thủ lĩnh băng đảng ma túy Armando Armas (Jacob Scipio đóng), được mô tả là kẻ giết người máu lạnh, bản tính hung ác.

Trong trailer do Sony Pictures mới phát hành, phong độ của Will Smith và Martin Lawrence không sụt giảm. Vào hai hai người bạn có tính cách trái ngược, họ tung hứng ăn ý trong những phân cảnh hài hước và hành động. Phim được kỳ vọng kế thừa chất kịch tính, phiêu lưu mạo hiểm của hai phần trước.

Ngoài Smith và Lawrence, dàn diễn viên còn tập hợp những tên tuổi khác như Joe Pantoliano, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charlies Melton...

Bad Boys For Life (Những gã trai hư trọn đời) dự kiến khởi chiếu từ 17/1 năm nay.

Thúy Anh