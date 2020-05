Phim Disney trông 'phèn' thế nào nếu không có kỹ xảo

The Jungle Book

Bộ phim mất hai năm để xây dựng bối cảnh hoang dã, phần lớn khung cảnh thiên nhiên trong phim đều là sản phẩm của kỹ xảo. Giám sát VFX Adam Valdez nói với Animation World Network: "Khi nhà sản xuất yêu cầu làm phim trên phông xanh với một cậu bé, chúng tôi nghĩ nhiệm vụ này thật đáng ngại".

Sau đó, họ đã cho nhân viên đến 50 khu rừng khác nhau trên khắp Ấn Độ để tiến hành quan sát. "Họ trở lại với hàng trăm nghìn ảnh tham khảo", Valdez nói. Đội nhiếp ảnh gia cũng thu được nhiều cảnh quay động vật để nhóm hiệu ứng kỹ xảo sử dụng.

Con hổ Shere Khan thực chất chỉ là một nam diễn viên trong bộ trang phục màu xanh. Các nhân viên sử dụng kỹ xảo để biến anh thành nhân vật phản diện đáng sợ.

Beauty and the Beast

Ban đầu, phim không định sử dụng CGI mà "vật lý hóa" mọi hoạt động trên phim trường giúp đạo diễn, diễn viên dễ tưởng tượng nhất có thể. Tuy nhiên sau khi bàn bạc, hai công ty hình ảnh được Disney thuê đã quyết định vẫn dùng CGI vì "tính linh động của nó quá hấp dẫn".

Bằng cách chuyển sang dùng kỹ xảo, khán giả sẽ thấy rõ hơn diễn xuất tinh tế của Dan Stevens trong vai Quái thú.Nếu phải diễn dưới lớp hóa trang dày cộm, nhân vật này sẽ không đạt được thành công như hiện tại.

Pete's Dragon

Để đưa con rồng lên màn ảnh,một người sẽ đội chiếc đầu khổng lồ màu xanh lá cây, sau đó cố gắng di chuyển giống thật nhất có thể. Sau đó ở khâu hậu kỳ, họ sẽ chỉnh sửa thêm bằng kỹ xảo. Ngoài ra, họ cũng phải sử dụng 20 triệu sợi lông để mô tả chú rồng. Nhờ vậy, những cảnh Pete tương tác, vuốt ve bộ lông của con rồng đều trông như thật.

Aladdin

Khi trailer đầu tiên của Aladdin ra mắt, tạo hình Thần đèn Genie do Will Smith thủ vai vấp phải phản ứng. Chas Jarrett, nhân viên giám sát kỹ xảo của phim, nói với CBR: "Chúng tôi đã dự đoán trước nó sẽ gây tranh cãi và bị so sánh với bản gốc. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào nhân vật mình tạo ra".

Để hoàn thiện vẻ ngoài cho Genie, đội ngũ đã phải làm việc với nhân vật này 1,5 năm. Jarrett nói tạo hình ban đầu trông không rõ đó là Will Smith nhưng sau đó họ nhận ra nên để nam diễn viên giống ngoài đời nhất có thể bởi Will Smith là một ngôi sao lớn.

Dumbo

Chú voi Dumbo trong bản live-action được đóng bởi người thật. Diễn viên Edd Osmond phải mặc đồ màu xanh lá cây và hóa trang đi bằng bốn chân trong 2-3 tiếng mỗi ngày. Anh nói với Insider: "Đó là một công việc kỳ quặc bởi nếu tôi không bước đi uyển chuyển đúng nhịp điệu, trông tôi sẽ chẳng khác gì cái bàn biết đi".

Thúy Anh