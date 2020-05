Ở nhà trốn dịch xem gì: 'Cười xỉu' với loạt phim hoạt hình thú cưng

The Queen’s Corgi - Corgi: Những chú chó hoàng gia (2019)

Corgi: Những chú chó hoàng gia tập trung khai thác câu chuyện về chú chó vương giả Rex - món quà do chồng tặng được Nữ hoàng Elizabeth yêu thích nhất. Tuy nhiên, chính sự yêu quý đó đã làm Rex trở nên kiêu ngạo.

Rex bị những chú chó khác ghen ghét và hãm hại để cậu bị đẩy ra khỏi cung điện. Chuyến đi lạc này đã đưa Rex gặp gỡ những người bạn mới, ở đó cậu không còn là "cái rốn vũ trụ", nhận được một số bài học đáng giá.

Thông qua bộ phim, người xem sẽ thấy rõ sự thay đổi, trưởng thành sau những khó khăn, chướng ngại đầu đời của Rex đồng thời đem đến các bài học nhẹ nhàng về đối nhân xử thế.

Corgi Trailer Trailer 'Những chú chó hoàng gia'.

Bolt - Tia chớp (2008 )

Bộ phim cảm động xoay quanh chú chó Bolt - một diễn viên đặc biệt chuyên tham gia vào các bom tấn Hollywood, người anh hùng luôn có mặt để giải cứu chủ của mình khỏi những tình huống thót tim. Để Bolt có thể nhập vai tốt nhất, tổ sản xuất phim đã tạo ra các hiệu ứng trên trường quay khiến chú chó này ảo tưởng rằng mình thật sự sở hữu những siêu năng lực như chạy với tốc độ tia chớp hoặc có thể bắn tia laze từ mắt.

Đến một ngày, khi tình cờ lạc vào một chiếc xe chở hàng đi New York, Bolt mới nhận ra rằng mình chẳng qua cũng chỉ là một chú chó bình thường mà thôi, thậm chí còn bị thiếu đi những kỹ năng kiếm ăn, chạy nhảy do bị nuôi nhốt quá lâu. Tuy nhiên, chú chó mạnh mẽ này dám vượt qua tất cả khó khăn để tìm đường về nhà với cô chủ Penny, cũng là để tìm lại sức mạnh thật sự đến từ bản chất của mình.

Bộ phim về chú chó tia chớp trung thành đã đạt được thành công cả về doanh thu lẫn khía cạnh chuyên môn, nhận được đề cử Oscar danh giá cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc năm 2009.

Bolt Trailer Trailer 'Tia chớp'.

The secret life of pets - Đẳng cấp thú cưng (2016)

Bộ phim kể về những gì diễn ra trong cuộc sống của thú cưng tại chung cư ở Manhattan, khi chủ của chúng vắng nhà cả ngày. Nhân vật trung tâm là chú chó Max với cô chủ Katie, cùng những người bạn hàng xóm của Max tại các căn hộ khác cùng chung cư.

Cuộc sống của Max đang vô cùng tươi đẹp với tình cảm gắn bó sâu sắc với cô chủ thì bỗng nhiên bị đảo lộn tất cả khi Katie mang về nhà một con chó lai tên Duke. Cuộc chiến bắt đầu xảy ra với vô vàn tình tiết hài hước đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Với doanh thu gần 880 triệu USD toàn cầu, Đẳng cấp thú cưng được đánh giá là một trong những thương hiệu hoạt hình xuất sắc đến từ hãng phim Illumination trong năm 2016. Phim có phần hai ra mắt năm 2019.

The secret life of pets Trailer Trailer 'Đẳng cấp thú cưng'.

Sing - Đấu trường âm nhạc (2016)

Bộ phim lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng, nơi các loài động vật có suy nghĩ và hành động y hệt loài người. Phim là một câu chuyện cảm động về những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhân vật để chạm đến ước mơ đổi đời, kể về hành trình khám phá bản thân của các loài động vật thông qua một cuộc thi hát diễn ra trong thành phố.

Bộ phim mang đến buổi đại tiệc về âm nhạc, chắc chắn khán giả sẽ không ngừng lắc lư theo những bài hát sôi động được lồng tiếng bởi chính các ca sĩ nổi tiếng hiện nay.

Sing Trailer Trailer 'Đấu trường âm nhạc'.

Series Scooby-Doo

Đây là một trong những bộ phim hoạt hình không thể thiếu trong tuổi thơ 8x, 9x. Chú chó Scooby-Doo lần đầu được giới thiệu với khán giả qua loạt phim hoạt hình Scooby-Doo, Where are you? từ những năm 70. Sau đó, hàng loạt bản chuyển thể truyền hình, điện ảnh khác cũng ăn theo thành công của thương hiệu phim này.

Trong phim, chú chó biết nói Scooby-Doo cùng những cô cậu thiếu niên gồm Shaggy, Fred, Daphne và Velma tham gia "săn ma", phá những vụ án bí ẩn, nguy hiểm. Những thám tử nghiệp dư dù nhiều lần bị ma hù dọa phát khiếp vẫn quyết tâm đeo đuổi đến cùng để lột mặt nạ của kẻ xấu.

Năm nay, phim được tái khởi động với dự án điện ảnh mang tên SCOOB!, tiết lộ chuyến gặp gỡ định mệnh giữa Scooby, Shaggy và các thành viên còn lại trong nhóm. Phim dự kiến khởi chiếu 15/5 nhưng đã bị hoãn lại do Covid-19, chưa có lịch phát hành mới.

Scoob Trailer Trailer 'SCOOB!'.

