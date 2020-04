Ở nhà trốn dịch xem gì: 5 phim của 'đô vật' The Rock

Dwayne Johnson hay còn gọi là The Rock, xuất thân là vận động viên đô vật, từng đứng trên đỉnh cao của bộ môn thể thao này khi 17 lần vô địch thế giới, nhưng anh lại quyết định chuyển sang lĩnh vực diễn xuất và trở thành một ngôi sao điện ảnh. Không chỉ gây sốt với thể loại phim hành động, nay anh còn lấn sang cả phim hài và hoạt hình.

Central Intelligence (2016)

Sự kết hợp hoàn hảo của đôi bạn thân Johnson và Kenvin Hart đã giúp Central Intelligence nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Không kém cạnh người bạn kiêm diễn viên hài, The Rock cũng chiếm được tiếng cười của khán giả khi vào vai anh chàng điệp viên 6 múi hài hước.

Bộ phim được làm theo kiểu "buddy cops" truyền thống với bộ đôi trái ngược tính cách Calvin và Bob. Trong khi Bob luôn nghiêm túc với công việc thì Calvin lại tình cờ bị cuốn vào vụ án và luôn bày trò để thoát ra. Lời thoại của phim đầy chất châm biếm giữa các vai diễn của 2 nhân vật chính và thậm chí cả các diễn viên hay bộ phim khác của Hollywood là một điểm nhấn rất thú vị.

Snitch (2013)

Bộ phim hành động tâm lý này là minh chứng cho khả năng diễn xuất của anh. The Rock vào vai một ông bố vĩ đại, luôn hy sinh hết mình dành cho con trai.

John Matthews (The Rock) là chủ sở hữu của một công ty xây dựng, nhận được điện thoại từ vợ cũ. Jason - cậu con trai mà John chưa từng gặp mặt, đang dính vào đường dây buôn bán ma túy có thể đưa cậu ta đến với án tù 10 năm tù và chỉ được giảm án khi đứng ra chỉ điểm các đầu mối khác trong đường dây. Rắc rối là ở chỗ Jason hoàn toàn không biết vì sao mình bị rơi vào tình cảnh như vậy.

John không còn cách nào khác liền đứng ra đề nghị hỗ trợ cơ quan DEA vô điều kiện. Anh chấp nhận thâm nhập thế giới tội phạm ma túy và với sự giúp đỡ của một người từng có dính líu giới giang hồ, John trở thành một "điệp viên ngầm" với hy vọng có thể giúp đỡ con trai.

Moana (2016)

The Rock thử sức trong vai trò lồng tiếng cho phim hoạt hình Moana (Hành trình của Moana do Disney sản xuất). Trong phim, anh vào vai Á thần khổng lồ Maui, đồng hành cùng cô gái 16 tuổi Moana trên hành trình đi cứu gia đình cô bé.

Họ vượt trùng dương, chiến đấu với các loài cá dữ và sống sót qua những cơn bão biển. Nhân vật của Dwayne Johnson đô con, có nắm đấm thép và biết cách gây cười. Ngoài lồng tiếng cho vai diễn, Dwayne Johnson lần đầu trổ tài ca hát trên màn ảnh với ca khúc You Are Welcome.

Moana The Rock The Rock thể hiện ca khúc trong phim.

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Jumanji: Welcome to the Jungle tiếp nối tác phẩm huyền thoại năm 1995 của ngôi sao quá cố Robin Williams. Lúc này, Jumanji đã phát triển thành một trò chơi điện tử kỳ quái, tình cờ lôi bốn bạn trẻ vào thế giới ảo.

Ở đó, họ mang nhân dạng hoàn toàn khác với ngoài đời thực và phải cùng nhau vượt qua trò chơi nếu muốn trở lại. Đây tiếp tục là sự kết hợp ăn ý của Kevin Hart và The Rock, đem đến những phút giây giải trí cho khán giả. Jumanji được đánh giá là một trong những bộ phim chuyển thể từ game hay nhất. Phần 2 của bộ phim được ra mắt vào năm 2019 nhưng lại không được người hâm mộ đánh giá cao.

Series "Fast and Furious"

Tham gia vào series phim hành động ăn khách từ phần Fast Five (2011), The Rock hóa thân thành đặc vụ Luke Hobbs, gây sự chú ý của khán giả qua những cảnh đánh nhau cùng Dominic. Những phần sau, anh dần trở thành một trong những nhân vật quan trọng của series. Anh có nhiều đất diễn hơn khi đến The Fate of the Furious (2017). Đây cũng là phần phim mang đến cho người xem những cảnh quay rượt đuổi nghẹt thở, những pha cháy nổ xe hơi dữ dội và tốn kém theo "truyền thống" của series này.

Fast & Furious là thương hiệu phim hành động lớn mạnh nhất Hollywood hiện nay. Sau mỗi phần được công chiếu, khán giả lại chờ mong phần tiếp theo được sản xuất và ra rạp. Với lượng khán giả đông đảo trên thế giới, doanh thu của hai phần gần nhất của series phim này đều đạt con số ấn tượng trên 1 tỷ USD.

Gnouchnam