Ở nhà trốn dịch xem gì: 3 phim kỳ ảo về thế giới siêu nhiên

The Originals - Ma cà rồng nguyên thủy

Phim xoay quanh gia đình Mikaelson - gia đình ma cà rồng đầu tiên trên Trái Đất, quyền quý đậm chất quý tộc Anh. Họ đã "nhân giống" cho tất cả ma rồng trên Trái Đất, có sức mạnh ghê gớm khiến con người, phù thủy và người sói cũng phải khiếp sợ. Gia đình Mikaelson đã tồn tại 1.000 năm nhờ năng lực bất tử, chỉ bị giết bằng vũ khí duy nhất là cọc gỗ sồi trắng - thứ vô cùng hiếm trên Trái Đất.

Không chỉ kể về hành trình gia đình Mikaelson khiến tất cả chủng loài phải khiếp đảm, The Originals còn đan xen mâu thuẫn căng thẳng khiến chính các thành viên Mikaelson truy giết lẫn nhau, bí ẩn thân thế của kẻ thống trị tàn bạo Niklaus Mikaelson, bí mật động trời về bà mẹ phù thủy Esther - người đã viết lời nguyền biến các con thành những ma cà rồng đầu tiên trên Trái Đất...

Phim gồm 5 phần, mỗi phần dài 13 - 22 tập. Trước khi bắt đầu The Originals, có thể xem loạt phim khác về ma cà rồng là The Vampire Diaries để hiểu hơn vì hai series này liên kết với nhau, có một số nhân vật cross-over. Sau The Originals, một series khác được mở ra là Legacies - nói về hậu duệ của gia đình Mikaelson.

The Originals Trailer Trailer 'The Originals' season 1.

The Witcher - Thợ săn

Bộ phim đúng nghĩa bước ra từ game với đầy đủ thợ săn, quái vật, phù thủy, rồng, pháp sư, ma thuật, người lùn, yêu tình... Kỹ xảo phim không đặc sắc, nội dung được cho là có lỗ hổng nhưng The Witcher vẫn hút người xem, vượt qua The Mandalorian của Disney để trở thành series ăn khách nhất 2019.

Phim theo chân chàng thợ săn Geralt xứ Rivia tung hoành khắp nơi để săn lùng quái vật. Chàng Geralt do "superman" Henry Cavill thủ vai sở hữu ngoại hình to cao vạm vỡ, khuôn mặt điển trai sắc lạnh, toàn thân toát lên "mùi chết chóc". Ngoài thợ săn Geralt, phim còn phát triển những tuyến truyện thú vị khác về nữ pháp sư, nàng công chúa bị săn đuổi, hội pháp sư, phù thủy cao tay...

Season 1 gồm 8 tập, mỗi tập dài khoảng 60 phút. Season 2 đang được sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2021.

The Witcher Trailer Trailer 'The Witcher'.

Luna Nera - Mặt trăng đen

Bối cảnh phim là thế kỷ 17 tại Italy. Cô gái trẻ Ade sống cùng bà. Một ngày nọ, cô nhận ra mình có khả năng nhìn được tương lai, báo trước cái chết của một đứa trẻ từ khi nó chưa ra đời. Điều này khiến người dân sống quanh kỳ thị, ghét bỏ hai bà cháu. Cả hai bị gọi là phù thủy và bị săn lùng.

Trong khi bà bị xử tử, Ade kịp bỏ trốn và phát hiện ra một nhóm phù thủy sống trong cánh rừng bí mật. Cô gia nhập để tìm hiểu về vận mệnh của mình trong dòng dõi phù thủy nhưng cũng mở ra một tương lai trốn chạy mới cho chính cô: bị săn lùng bởi thợ săn phù thủy - cũng chính là cha của người yêu cô.

Luna Nera vừa ra mắt đầu năm nay, gồm 6 tập, mỗi tập dài khoảng 45 phút.

Luna Nera Trailer Trailer 'Luna Nera'.

Thúy Anh