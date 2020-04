Những phim tiên đoán số phận u ám của năm 2020

Nhiều phim lấy bối cảnh 2020 vẽ ra viễn cảnh tàn khốc, đáng sợ nhưng luôn kết thúc bằng tia sáng hy vọng cho nhân loại.

2020 là một năm quan trọng vì nhiều lý do. Nó là khởi đầu của một thập kỉ mới, là năm nhuận, năm bầu cử Tổng thống mới tại Mỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là năm 2020 trong tiên đoán của nhiều người là năm đại nạn, trái đất bị chiếm giữ bởi người ngoài hành tinh, những thảm họa tận diệt thiên nhiên, hay quái vật ăn thịt người và dịch bệnh tràn lan.

Khán giả thường ít chú ý đến mốc thời gian tạo ra bối cảnh của các bộ phim, đặc biệt là những bom tấn viễn tưởng lấy dấu tương lai từ trong quá khứ. Nhưng sự thật là hàng loạt nhà làm phim đã chọn 2020 là năm hoàn hảo để thể hiện ý tưởng siêu thực của mình. Dưới đây là những siêu phẩm viễn tưởng từng lấy bối cảnh 2020 được hàng triệu khán giả biết đến.

"Mission to Mars" (2000) dự đoán loài người đến hành tinh đỏ

Vào khoảng thời gian đầu thiên niên kỷ mới, các nhà làm phim bị ám ảnh về Sao Hỏa, Walt Disney là hãng phim khởi xướng đầu tiên với "Mission to Mars" phát hành ngày 6/3/2000, trước khi Warner Bros tung siêu phẩm "Red Planet" vào 10/11 cùng năm. Dù cả 2 bộ phim đều thất bại trong mắt khán giả và giới phê bình, "Red Planet" khiến Warner lỗ nặng hơn khi chỉ thu về có 33 triệu đô doanh thu phòng vé - chưa bằng một nửa kinh phí làm phim. Tác phẩm kéo sự nghiệp của Val Kilmer xuống dốc trong một thời gian dài. "Mission to Mars" may mắn được hưởng lợi một chút vì ra mắt trước, tuy chỉ thu về 111 triệu đô trên toàn thế giới, nhưng được xem là có lãi so với ngân sách 100 triệu đô ban đầu.

"Mission to Mars" lấy bối cảnh 2020, cách đây 20 năm thì đó là mốc thời gian khá hợp lý cho chuyến bay đầu tiên lên Sao Hỏa của con người. Thực tế, NASA đã phóng tàu quỹ đạo để nghiên cứu khí hậu và sự sống trên Sao Hỏa vào năm 1998. Nhưng đến nay, việc con người có thể đặt chân lên hành tinh đỏ vẫn là một chặng đường dài đầy thử thách. NASA lên kế hoạch năm 2024 sẽ gửi phi hành gia lên Mặt Trăng và Sao Hỏa bằng mọi cách. Quay lại với "Mission to Mars", bộ phim do Brian De Palma đạo diễn, có sự tham gia của ngôi sao Gary Sinise và Tim Robbins xoay quay hành trình lên Sao Hỏa của nhóm 4 nhà du hành đầu tiên, câu chuyện khoa học viễn tưởng nhạt nhẽo đã giết chết cơ hội ghi điểm trong mắt các nhà phê bình. Đối với khán giả, nó không khác gì một bức tranh nông cạn kéo dài 114 phút.

2020 đưa Tom Cruise vào cuộc chiến luân hồi "Edge of tomorrow"

Tương lai thật khó dự đoán, nhưng Tom Cruise đã có mặt ở năm 2020 để cứu tận thế. "Edge of tomorrow" phát hành năm 2014, lấy bối cảnh 2020, Bill Cage (Tom Cruise) một sĩ quan chưa bao giờ lâm trận đột nhiên bị đẩy vào cuộc chiến chống lại một chủng tộc người ngoài hành tinh bất bại tới xâm chiếm trái đất.

Nhiệm vụ khó khăn với Bill Cage chẳng khác nào đâm đầu vào tự sát, anh bỏ mạng chỉ vài phút sau khi ra trận. Tuy nhiên, điều kì lạ xảy ra với Cage, anh bị rơi vào một vòng lặp thời gian không thể giải thích nổi khiến anh cứ trải qua một trận chiến ác liệt giống nhau hết lần này đến lần khác, liên tục chết đi sống lại.

Nhưng điều này không ngờ lại mang đến hiệu quả, Cage đã tận dụng thời gian, coi mỗi trận đánh là một bài học, anh dần nắm bắt kẻ thù và nâng cấp kĩ năng chiến đấu của mình cùng đồng đội Rita Vrataski (Emily Blunt) thuộc lực lượng đặc nhiệm, sau mỗi trận chiến lặp đi lặp lại, 2 người dần tiến đến ngày đánh bại kẻ thù hoàn toàn.

"Edge of Tomorrow" tạo hit lớn trên toàn thế giới, các nhà phê bình khen ngợi bộ phim hài hước, ly kỳ và cốt truyện hấp dẫn. Với ngân sách bỏ ra 178 triệu đô, tác phẩm của đạo diễn Doug Liman thu về 370 triệu đô trên toàn thế giới. Mặc dù thực tế năm 2020 người ngoài hành tinh đã không tấn công trái đất như dự đoán và vòng lặp thời gian vẫn là một ẩn số với con người, nhưng ít nhất chúng ta đã chuẩn bị trước tinh thần nếu trong tương lai dự đoán này thành hiện thực.

Người Sói Hugh Jackman dạy robot boxing vào năm 2020 trong "Real Steel"

Hugh Jackman nổi tiếng nhất với hóa thân Người Sói trên màn ảnh, nhưng năm 2011 người hâm mộ cũng từng trầm trồ không kém khi chứng kiến Jackman huấn luyện boxing cho robot. "Real Steel" lấy bối cảnh năm 2020, trong thế giới viễn tưởng đó, quyền Anh robto trở thành môn thể thao phổ biến, robot chiến đấu thay cho con người. Jackman vào vai Charlie Kenton, một cựu võ sĩ quyền Anh nổi tiếng với những cú đấm siêu hạng, sự nghiệp trượt dốc khi robot chiến đấu được khán giả ưa chuộng hơn con người. Đúng lúc thất nghiệp, Charlie Kenton tình cờ tìm được một chú robot ở bãi phế thải và tin rằng huấn luyện nó sẽ giúp anh lấy lại danh tiếng thời đỉnh cao.

Bất chấp ý tưởng có phần ngớ ngẩn của bộ phim, nhờ thương hiệu Người Sói Hugh Jackman, "Real Steel" đã chiến thắng các nhà phê bình và khán giả, thu về 299 triệu đô trên toàn thế giới. Mặc dù đặt ra giả thiết có phần xa vời, "Real Steel" thực sự là bộ phim đã đi trước thời đại.

"Reign of Fire" tiên đoán 2020 chìm trong lửa

Giữa biến đổi khí hậu và các cuộc chiến chính trị, rất nhiều nhà bình luận cho rằng thế giới sẽ bùng cháy vào năm 2020. "Reign of Fire" (2002) lấy bối cảnh nước Anh năm 2020, một loài rồng lửa cổ đại tưởng đã tuyệt chủng sau hàng vạn năm ngủ yên dưới lòng đất thức dậy tung hoành và đẩy loài người vào cảnh tuyệt chủng. Lũ rồng đi đến đâu, quét sạch sự sống đến đấy bằng những luồng lửa khổng lồ. Những tòa nhà cao tầng kiên cố nhất cũng cháy rụi trước sự hủy diệt kinh hoàng.

Thế giới bỗng chốc trở về thời kì đồ đá, người sống sót phải chui lủi trú ẩn dưới lòng đất. Quinn Abercromby (Christian Bale) lãnh đạo một cộng đồng người sinh sống dưới đường tàu điện ngầm, còn Denton Van Zan (Matthew Mcconaughey) từng là sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ. Sau khi quân đội tan rã, Denton cùng một nhóm binh sĩ lập nhóm tiêu diệt rồng lửa khắp thế giới, một lần qua trú ngụ tại khu vực do Quinn quản lý, Denton đã chứng minh mình là một chiến binh săn rồng thực thụ, sau nhiều bất đồng và đổ máu, cuối cùng Quinn đã đồng ý bắt tay với Denton để cùng tiêu diệt rồng đầu đàn và tìm lại bầu trời cho nhân loại.

Ý tưởng của bộ phim tuy lấy bối cảnh hiện đại nhưng lại tái hiện hình ảnh thời trung cổ qua những con rồng khổng lồ giống như khán giả từng thấy trước đây trong "Lord of the Rings", "Game of Thrones" hay "Dungeons & Dragons". Giới phê bình bày tỏ rõ sự chê bai với siêu phẩm hội tụ 2 ngôi sao hàng đầu Hollywood, khiến bộ phim xì hơi như một màn pháo hoa ẩm ướt. Ngoài ra, việc phát hành giữa mùa phim hè cạnh tranh khốc liệt khiến "Reign of Fire" không còn chỗ để thở, bộ phim chỉ thu về 82 triệu đô trên toàn thế giới trước ngân sách 60 triệu đô bỏ ra ban đầu. Rõ ràng khán giả đã không bị thuyết phục bởi giả thiết loài rồng trở lại, nó dường như là ý tưởng bất khả thi nhất trong số những bộ phim nói về thế giới tương lai.

"A Quiet Place" dự đoán 2020 là năm thế giới chìm trong câm lặng

"A quiet place" là một trong những bộ phim viễn tưởng kinh dị gây ám ảnh nhất năm 2018. Lấy bối cảnh năm 2020, tác phẩm của đạo diễn John Krasinski tưởng tượng một tương lai ảm đạm, u ám, trong đó hành tinh bị xâm chiếm bởi những con quái vật khổng lồ, những sinh vật này tuy bị mù nhưng có thính giác cực kỳ nhạy bén và có làn da bọc thép không thể phá hủy, chúng tấn công bất cứ thứ gì phát ra âm thanh ở xung quanh. Truyện phim là cuộc chiến trong im lặng của loài người để giành giật sinh tồn với bầy thú dữ.

Mặc dù mang hơi hướng phong cách của thập niên 1950, bộ phim đã vượt xa thể loại của nó để trở thành tác phẩm gây bất ngờ lớn năm 2018. Phần lớn điều này là nhờ sự chỉ đạo khéo léo của John Krasinski và hóa thân xuất sắc của Emily Blunt. Các nhà phê bình và khán giả đồng tình ngưỡng mộ cách tiếp cận sáng tạo của "A quiet place". Ngay ngày chiếu đầu tiên bộ phim đã thu về 50 triệu đô doanh thu phòng vé, lớn hơn gấp 3 lần ngân sách làm phim. Kết thúc thời gian công chiếu, "A quiet place" tổng kết với doanh thu khủng 340 triệu đô trên toàn thế giới. Thành công của "A Quiet Place" được lý giải khá đơn giản, nó thực sự là một bộ phim đáng sợ và hấp dẫn. Trong số tất cả những kịch bản dự đoán về 2020, đây có lẽ là kịch bản xuất sắc nhất. Phần 2 của bom tấn chuẩn bị ra rạp vào tháng 20/3 này.

Trúc An