Những chuyện tình siêu anh hùng ấn tượng nhất màn ảnh

Batman và Catwoman

Trong truyện tranh DC, Catwoman là nhân vật phản anh hùng, vừa là đối thủ nhưng cũng là người tình của Batman. Cả hai đều có quá khứ không êm đềm. Bruce Wayne (Batman) là trẻ mồ côi, trong khi Selina Kyle (Catwoman) sống trong cảnh "thân cô thế cô". Ban đầu là địch thủ khi đeo mặt nạ nhưng lại cảm mến nhau ở ngoài đời thường, họ dần trở nên say đắm nhau.

Bruce Wayne trả qua nhiều mối tình, nhưng sâu đậm và được đông đảo fan ủng hộ nhất vẫn là với Selina Kyle. Trong truyện, cặp đôi suýt tiến tới kết hôn nhưng gặp phải "tiểu tam" Wonder Woman.

Cặp đôi Batman và Catwoman cũng nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Lần đầu tiên là năm 1966 qua diễn xuất của Adam West và Leee Meriwether. Năm 1992, Michael Keaton kết hợp với Michelle Pfeiffer trong Batman Returns. Ở phần này, chuyện tình được xây dựng rõ nét hơn và trở thành điểm nhấn của phim.

Michael Keaton và Michelle Pfeiffer trong 'Batman Returns'.

Năm sau, khán giả sẽ một lần nữa gặp lại cặp đôi vừa yêu vừa hận này trong The Batman của Robert Pattinson và Zoë Kravitz.

Superman và Lois Lan

Điển hình cho chuyện tình anh hùng và mỹ nhân, Superman và Lois Lane là cặp đôi hạnh phúc và bền lâu nhất DC. Ra đời cách đây hơn 80 năm, nhân vật Lois Lane là phần không thể thiếu trong những câu chuyện về Siêu nhân.

Cô là nữ phóng viên đem lòng cảm mến Superman. Chuyện tình được đưa lên màn ảnh từ năm 1948. Đến 1978, Christopher Reeve và Margot Kidder để lại dấu ấn trong phiên bản điện ảnh dài bốn phần. Điều trái ngang ở tác phẩm này là mối quan hệ nhập nhằng. Lois thầm thương trộm nhớ cả Superman lẫn Clark Kent, trong khi hai chàng trai vốn là một người.

Superman và Lois Lane phiên bản năm 1978.

Năm 2006, Superman Returns một lần nữa làm sống dậy mối tình mang tính biểu tượng của giới siêu anh hùng. Khi vũ trụ điện ảnh DC hình thành năm 2013, khán giả lại chứng kiến chuyện tình thông qua diễn xuất của Henry Cavill và Amy Adams.

Cặp đôi trong vũ trụ điện ảnh DC.

Cặp đôi này còn được yêu thích ở phiên bản truyền hình 'Thị trấn Smallville' từng chiếu trên VTV3.

Wonder Woman và Steve Trevor

Nổi tiếng là mỹ nữ đa tình bậc nhất giới siêu anh hùng DC, Wonder Woman có nhiều mối tình. Cô từng yêu cả Superman, Aquaman và Batman. Tuy nhiên, người tình để lại ấn tượng sâu đậm nhất là Steve Trevor. Lần đầu xuất hiện trong truyện tranh từ 1981, Steve Trevor là một phi công Mỹ dạt xuống hòn đảo của Diana (Wonder Woman) và nảy sinh tình cảm với "chị đại". Ở truyện tranh, có nhiều dị bản về nhân vật này. Một vài trong số đó nói Steve Trevor là anh trai và bạn trai cũ của Wonder Woman.

Chris Pine và Gal Gadot lần đầu đưa cặp đôi này lên màn ảnh rộng.

Trên màn ảnh rộng, chuyện tình này mới được kể lần đầu trong bom tấn Wonder Woman (2017) với sự góp mặt của cựu hoa hậu Gal Gadot và tài tử Chris Pine. Sau khi rơi xuống hòn đảo Themyscira và được Diana cứu sống, Steve tiết lộ cho Diana về hiện thực Thế chiến thứ I đang diễn ra khốc liệt ở thế giới bên ngoài. Cả hai tới vùng tiền tuyến và đấu tranh để kết thúc cuộc chiến phi nghĩa này.

Trong phần tiếp theo Wonder Woman 1984 ra mắt tháng 6/2020, Chris Pine sẽ đưa nhân vật Steve Trevor "đội mồ" sống dậy và tiếp tục chuyện tình đẹp như mơ với chị đại của DC.

Aquaman và Mera

Đây được coi là cặp đôi "môn đăng hộ đối" nhất trong thế giới DC khi chàng là Đế vương Atlantis còn nàng là công chúa vương quốc đáy biển Xebel. Nhưng đây cũng là chuyện tình nhiều drama nhất vì vị quân vương Aquaman có nhiều scandal tình ái. Trong truyện tranh, Aquaman nhiều lần ngoại tình, thậm chí bị Mera bắt gặp đang qua lại với Wonder Woman.

Aquaman và Mera.

Ở phiên bản điện ảnh, vũ trụ DC đang xây dựng Aquaman và Mera như một đôi tình nhân hoàn mỹ về mọi mặt. Xuất hiện bên nhau lần đầu trong Justice League (2017) nhưng phải tới Aquaman (2018), chuyện tình này mới có dịp được bùng nổ trên màn bạc. Tài tử Jason Momoa và người đẹp bốc lửa Amber Heard đã thu hút hàng triệu fan bởi ngoại hình và màn tương tác không thể ngọt ngào hơn.

Joker và Harley Quinn

Về tuyến phản diện của DC, danh hiệu cặp đôi điên loạn được dành cho Joker và Harley Quinn.

Cặp đôi được ủng hộ và đông fan không kém các cặp chính diện. Harley Quinn xuất thân là một bác sĩ tâm lý tội phạm làm việc ở nhà thương điên Arkham. Trong những lần tiếp xúc với Joker khi hắn bị giam giữ tại đây, Harley Quinn trót rơi vào lưới tình của một trong những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Cô thay đổi cách ăn mặc, lối sống, trở thành cộng sự số một của Joker và cùng hắn tạo thành cặp đôi tai tiếng của giới siêu anh hùng. Dù thường bị Joker đối xử tệ bạc, Harley Quinn vẫn yêu hoàng tử hề vô điều kiện.

Cặp 'điên' Joker và Harley Quinn đẹp đôi trên phim.

Ở phiên bản điện ảnh, Joker và Harley Quinn lần đầu sánh bước trong Suicide Squad (2016) qua diễn xuất của tài tử Jared Leto và "bom sex" Margot Robbie. Sau bộ phim này, Harley Quinn được yêu thích đến mức các nhà làm phim tạo riêng một bộ phim về quý cô điên loạn mang tên Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn. Trong phim mới, Harley Quinn tiết lộ mình và Joker chính thức đường ai nấy đi. Hậu chia tay, Harley Quinn đã kịp lập ra một băng đảng mới và dấn thân vào hành trình của riêng mình.

