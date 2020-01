Những chi tiết 'Star Wars' mượn kịch bản của 'Avengers: Endgame'

Avengers: Endgame là tác phẩm lớn nhất của Marvel, phát hành tháng 4/2019. Phim kể về màn chiến đấu kịch tính nhất trong lịch sử phim siêu anh hùng.

Star Wars: The Rise of Skywalker phát hành 8 tháng sau đó liên tục có những cảnh gợi nhắc người xem đến Avengers: Endgame. Có 3 chi tiết ở kết phim khiến người xem nghi ngờ The Rise of Skywalker đã sao chép lộ liễu nội dung của tác phẩm phim ăn khách nhất thời đại.

Cảnh team-up hoành tráng nhất phim

Trong Avengers: Endgame, Captain America đuối sức sau khi đánh solo với ác nhân Thanos. Khi tưởng sắp bại trận, cứu tinh là các đồng đội xuất hiện. Doctor Strange mở cổng dịch chuyển đưa đông đảo siêu anh hùng, quân lính Asgard và Wakanda đến hợp sức. Đây là cảnh hoành tráng và bất ngờ nhất của Endgame.

Trong The Rise of Skywalker, Poe Dameron cũng bị lép vế trước lực lượng đông đảo của Sith. Sau đó, quân Kháng chiến từ khắp thiên hà đã kịp thời đến giúp đỡ. Họ xuất hiện với tàu vũ trụ và thực hiện bước nhảy không gian để đến trận địa.

Thành viên trụ cột phải hy sinh

Trong Endgame, Iron Man là chìa khóa duy nhất mang lại chiến thắng. Anh phải lấy đủ 6 viên đá vô cực từ Thanos để thực hiện cú búng tay. Sức mạnh của đá tàn phá cơ thể khiến Iron Man hy sinh.

Tương tự trong Star Wars IX, Rey sử dụng hai thanh kiếm để hạ gục Palpatine. Màn tiêu diệt trùm cuối khiến cô bỏ mạng. Tuy nhiên sau đó, Rey được Ben Solo cứu chữa và đổi mạng. Đây là chi tiết khác biệt giữa Star Wars và Endgame.

Câu thoại ấn tượng nhất 'Endgame' bị 'cải biên'

Trước khi ra đòn quyết định ở cuối phim, Thanos nói "I am inevitable". Người Sắt đáp lại: "And I am Iron Man" sau đó búng tay. Đây cũng là câu thoại cuối của anh.

Trong The Rise of Skywalker, Palpatine nói "I am all the Sith" còn Rey đáp lại "And I am all the Jedi" trước khi tung đòn kết liễu. Đây là điểm tương đồng lớn nhất giữa hai bộ phim. Cách ngắt nghỉ trong lời thoại của Rey cũng gợi liên tưởng đến Iron Man.

Lời thoại của 'The Rise of Skywalker' bị fan ghép vào hình ảnh trong 'Endgame'.

Thúy Anh