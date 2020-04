Nhiều nhân vật quan trọng bị loại khỏi 'Fast 9'

Fast 9 sẽ xoay quanh cuộc đối đầu giữa Dom và em trai ruột Jakob, dự kiến phát hành tháng 4/2021. Những nhân vật được xác nhận sẽ trở lại bao gồm Letty, Roman Pearce, Tej Parker, Mia Toretto và Ramsey. Cipher, nữ phản diện từ phần 8, cũng góp mặt để giúp Jakob chống lại anh trai.

Nhưng bất ngờ lớn nhất là sự trở lại của Sung Kang trong vai Han Lue - nhân vật được yêu thích bậc nhất loạt phim, được cho là đã chết cách đây hơn chục năm. Rất nhiều nhân vật quan trọng sẽ tập hợp trong Fast 9 nhưng phần phim cũng thiếu vắng những cái tên có sức ảnh hưởng.

Luke Hobbs

Nhân vật đáng chú ý nhất không trở lại trong Fast 9 là Luke Hobbs (The Rock đóng). Nam diễn viên xác nhận nhân vật của anh sẽ không góp mặt trong phần tiếp theo, mà thay vào đó có khả năng sẽ đóng ngoại truyện Hobbs & Shaw 2.

Deckard Shaw

Vai diễn của Jason Statham lần đầu được giới thiệu vào cuối Fast 6, là kẻ phản diện đã cố giết Han. Tuy nhiên đến The Fate of the Furious, anh hợp tác với phe chính diện và một lần nữa bắt tay với Luke Hobbs trong Hobbs & Shaw. Vì Shaw không góp mặt trong Fast 9, khán giả sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để thấy anh và Han đối đầu vì mối thù năm xưa.

Owen Shaw

Owen là anh trai của Deckard Shaw - cũng là lý do khiến Deckard đối đầu với phe chính diện. Owen xuất hiện từ Fast 6 nhưng bị đánh hôn mê. Đến The Fate of the Furious, khán giả mới biết chuyện gì đã xảy ra với Owen. Trong phần 8, Owen cũng trở lại để giúp Deckard cứu con trai của Dom. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ góp mặt trong Fast 9, thay vào đó, tương lai của Owen có thể sẽ được đưa vào những ngoại truyện.

Hattie Shaw

Hattie là em út trong gia đình Shaw, bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái trong Hobbs & Shaw. Mỹ nữ này nhanh chóng được khán giả yêu thích và cảnh cuối phim mở ra chuyện tình giữa cô và cựu đặc vụ Luke Hobbs. Hattie và người mẹ đang ở trong tù của cô được kỳ vọng sẽ góp mặt trong Hobbs & Shaw 2.

Mr. Nobody

Nhân vật do Kurt Russell thủ vai là một đặc vụ bí ẩn của chính phủ. Ông là người chiêu mộ nhóm của Dom làm nhiệm vụ trong Fast 7 và xuất hiện lần nữa trong The Fate of the Furious để ngăn chặn Cipher. Năm 2017, Russell trả lời phỏng vấn trang Screen Rant rằng đã sẵn sàng trở lại với loạt phim nhưng dương như cơ hội vẫn chưa đến với ông. Phần 9 xoay quanh cuộc đối đầu giữa Dom và Jakob - mối quan hệ có phần cá nhân không cần đến sự can thiệp của Mr. Nobody và chính phủ.

Monica Fuentes

Monica xuất hiện trong thương hiệu Fast & Furious rất sớm, từ phần 2 Fast 2 Furious. Các bạn diễn khác trong phần này đã trở thành nhân vật chính nhưng cô thì không. Đến cuối Fast Five, cô bất ngờ trở lại, đưa cho Hobbs những tài liệu quan trọng chứng minh Letty vẫn còn sống. Điều này đã giúp mở ra diễn biến cho Fast & Furious 6 nhưng sau đó, Monica vẫn không xuất hiện thêm trong bất cứ cảnh nào.

Thúy Anh (Theo Sreen Rant)