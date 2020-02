Marvel tung teaser trailer 3 phim cùng lúc

Sau chặng đường 11 năm đầu tiên vô cùng thành công, Marvel quyết định mở rộng "sân chơi" sang lĩnh vực truyền hình. Khác với loạt phim Agents of S.H.I.E.L.D trước đó, các phim truyền hình lần này sẽ liên quan trực tiếp đến nhân vật ở bản điện ảnh và phát hành trên dịch vụ Disney+.

Ba phim đầu tiên được Marvel tung teaser là WandaVision, Loki và The Falcon and the Winter Soldier. Đoạn video dài 30 giây, cùng lúc giới thiệu cả 3 phim.

Marvel tung teaser trailer 3 phim cùng lúc Teaser trailer.

The Falcon and the Winter Soldier theo chân đội trưởng Mỹ mới Sam Wilson và Bucky Barnes hợp tác để giải quyết một mối nguy mang tính toàn cầu. Zemo - phản diện trong Captain America: Civil War, kẻ có liên quan đến chương trình tẩy não Winter Soldier - cũng quay trở lại. Phim dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay.

WandaVision lấy bối cảnh diễn ra sau Avenges: Endgame, lúc này Vision đã bị Thanos giết chết. Fan dự đoán Wanda sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra các thực tại khác để đưa bạn trai Vision trở lại. Mỗi thực tại dường như nằm ở các mốc thời gian khác nhau. Hai siêu anh hùng cố gắng có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc như một cặp đôi bình thường. Một trong số các thực tại cho thấy Wanda mặc bộ trang phục màu đỏ theo nguyên tác truyện tranh của nhân vật Scarlett Witch. Trước đây, cô chưa từng dùng tên này trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Có thể bản phim truyền hình sẽ là lần đầu tiên Wanda sử dụng biệt danh phù thủy Scarlett Witch.

Các thực tại Wanda Maximoff tạo ra.

Giống hai phim trên, Loki cũng lấy bối cảnh sau Avengers: Endgame. Lúc này, Loki phiên bản năm 2012 đã trốn thoát với khối Tesseract (Loki năm 2019 đã bị Thanos giết). Nam diễn viên Tom Hiddleston tiếp tục đảm nhận vai Thần lừa lọc. Đoạn teaser kết thúc bằng câu thoại của Loki: "Ta sẽ đốt cháy nơi này".

Ngoài các phim trên, Marvel còn 5 series truyền hình khác sắp chiếu trên Disney+, bao gồm: Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight và What If...?.

Thúy Anh