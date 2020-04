Back to Ione

Loạt series gốc trên Netflix để bạn ở nhà xem hết tháng 4

iOne giới thiệu 4 series sẽ lên sóng hứa hẹn hấp dẫn, sẽ lên sóng vào cuối tháng 4 để bạn thưởng thức trong khi chờ các hoạt động giải trí bên ngoài được mở cửa trở lại.

The victim’s game

Không quảng cáo rầm rộ và được săn đón như các series Hàn Quốc, nhưng nhiều kịch bản gốc Trung Hoa trên Netflix cũng có chất lượng ổn và đáng xem. Loạt phim hình sự, giật gân, kinh dị "The victim’s game" sẽ là siêu phẩm Netflix không thể bỏ qua trong tháng 4 này.

Để giữ nguyên sự tò mò cho khán giả, Netflix không tiết lộ nhiều về nội dung của series, đoạn trailer kéo dài gần 2 phút mang đến không khí hồi hộp, gấp gáp, kịch tính đến nghẹt thở, trong đó có những cảnh quay trực diện xác chết rùng rợn, đính kèm thông điệp gây ám ảnh "Trong thế giới nghiệt ngã này, ai cũng có thể trở thành nạn nhân". Tên tiếng Trung của series là "Who is the victim?" (Nạn nhân là ai?) đã phần nào gợi mở độ hack não của loạt phim này. Nội dung phim xoay quanh những vụ giết người bí ẩn khiến đội hình sự đau đầu phá án. Sau khi phát hiện ra con gái mình là nạn nhân trong số đó, một thám tử pháp y mắc hội chứng Asperger (Chứng rối loạn phổ tự kỷ) đã mạo hiểm tính mạng để tìm ra hung thủ.

Vai pháp y của phim do tài tử Đài Loan Trương Hiếu Toàn đóng, anh tiết lộ đoàn phim đã thực hiện các cảnh khám nghiệm tử thi trong phòng pháp y thật, quá trình quay bị gián đoạn nhiều lần do việc tiếp nhận các thi thể liên tục được đưa đến trong ngày. Bên cạnh nam chính Trương Hiếu Toàn và nữ chính Hứa Vĩ Ninh (phóng viên điều tra), người đẹp xứ Đài Lâm Tâm Như sẽ góp mặt trong một vai khách mời.

"The victim’s game" season 1 lên sóng Netflix vào 30/4.

The King: Eternal Monarch

Trái ngược với sự bình lặng của "The victim’s game", "The King: Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt) là bom tấn xứ Hàn được lăng xê đình đám trong suốt 2 tháng qua. Chưa nói đến nội dung, chỉ riêng sự góp mặt của thần tượng có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất nhì châu Á Lee Min Ho đã khiến "Quân vương bất diệt" trở thành bộ phim không có đối thủ khi lên sóng.

Tác phẩm được chắp bút bởi Kim Eun Sook "mẹ đẻ" hiện tượng "Hậu duệ mặt trời" cũng là một yếu tố nổi bật giúp phim thắng thế ngay từ lúc chưa bấm máy. Siêu phẩm mới của đài SBS thuộc thể loại giả tưởng, lãng mạn, diễn ra trong 2 thế giới song song, giữa chế độ quân chủ (đế chế Hàn Quốc cổ xưa) và dân chủ (thời hiện đại). Phim xoay quanh mối tình của hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun), khi Tae Eul gặp Lee Gon lạc vào thế giới hiện đại và nghe câu chuyện của anh, cô đã lên kế hoạch giúp quân vương thoát khỏi âm mưu phản quốc.

"The King: Eternal Monarch" season 1 sẽ ra mắt khán giả song song trên kênh SBS và Netflix vào 17/4.

Outer Banks

Một bộ phim teen nhưng không khuyến khích đối tượng tuổi teen xem, là "Outer banks". Siêu phẩm táo bạo, gợi cảm của bộ ba nhà làm phim Jonas Pate, Josh Pate và Shannon Burke theo chân John B (Chase Stokes) và nhóm bạn thân trong hành trình điều tra sự mất tích đột ngột của cha mình. Lần theo các manh mối, nhóm phát hiện ra một kho báu huyền thoại trị giá lên tới 400 triệu USD có liên quan đến người cha mất tích của John B trên một chuỗi đảo ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina.

Bối cảnh vùng biển và những chuyến ra khơi mang đến nhiều hình ảnh rực rỡ về mùa hè nước Mỹ. Mặc dù là phim teen nhưng "Outer banks" chứa các cảnh ăn chơi của giới trẻ không mấy được khuyến khích, phim cũng mang yếu tố tội phạm và rùng rợn. Tuy nhiên với cuộc phiêu lưu kích thích và đầy lôi cuốn, đây vẫn là một series đáng xem dành cho các tín đồ Netflix trong tháng 4 này.

"Outer banks" season 1 sẽ lên sóng vào 15/4.

Love 101

Thực tế cho thấy rất nhiều series tiếng nước ngoài đã thành công trên Netflix không thua kém gì các sản phẩm đóng mác Hollywood, ví dụ như "Elite", hay "La Casa De Papel" (Money Heist). Vậy nên, khán giả hãy đừng vội phớt lờ những phim bộ nước ngoài mới chuẩn bị lên sóng vì biết đâu nó sẽ là một siêu phẩm tiếp theo.

Bộ phim truyền hình tuổi teen đến từ đất nước Thổ Nhĩ Kì sắp ra mắt season đầu tiên gồm 8 tập chắc chắn sẽ là phim yêu thích của các khán giả hoài cổ vì được lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 90.

Một kịch bản cực kì dễ thương và gần gũi với tuổi học trò hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người xem. "Love 101" xoay quanh nhóm học sinh nổi loạn 17 tuổi, vì quá yêu mến một giáo viên trong trường mà 5 cô cậu đã nghĩ ra đủ cách để giữ chân cô ở lại thị trấn nhỏ. Trong khi cố gắng "đầy thuyền" cô giáo và huấn luyện viên bóng rổ địa phương, đám trẻ cùng lúc tìm thấy tình bạn, tình yêu và được sống là chính mình trong những ngày cuối cấp.

"Love 101" season 1 sẽ chính thức góp mặt trong danh sách series gốc của Netflix vào 24/4.

Summertime

Còn gì có thể hấp dẫn hơn mùa hè Italy và câu chuyện tình tuổi teen đầy mơ mộng. "Summertime" ngay lập tức sẽ được xếp vào danh sách nhất định phải xem trong tháng 4 này cho các mọt phim tình cảm.

Series tiếng Italy gồm 8 tập đưa khán giả đến với bờ biển Adriatic giữa một mùa hè ngọt ngào, nồng nhiệt. Ở đó, Ale và Summer đã phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai người ở 2 thế giới khác biệt, Ale là cựu vô địch đua xe máy, hoang dã và đam mê chinh phục đỉnh cao, còn Summer là cô nàng tự do, phóng khoáng, mơ ước được tung cánh bay xa trên vùng trời tự do, mặc dù bản chất là một cô gái của gia đình. Tình yêu của họ nảy nở bên bờ biển sôi động và tiến triển rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa hè. Summer từng ghét cay ghét đắng mùa hè cho đến khi mùa hè định mệnh này đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

"Summertime" season 1 phát trực tuyến trên Netflix vào 29/4

Trúc An