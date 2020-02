Loạt phim Marvel sẽ chiếm sóng Disney+ 2 năm tới

Trong khi các phim về MCU được làm lại bởi Netflix không mấy gây tiếng vang, thì Disney+ tung chiêu độc với loạt series Marvel bám sát với diễn biến trong phiên bản điện ảnh.

Mặc dù chưa có thời gian phát hành chính thức, thông tin bên lề về các dự án cũng đã đủ khiến fans của MCU nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

The Falcon and the Winter Soldier (2020)

Điều gì cũng có thể xảy ra trên đời này, ví dụ như việc Disney sẽ làm một phim riêng cho Falcon và Chiến binh mùa đông. Kịch bản series dựa trên phần kết thúc của "Avengers: Endgame" khi Steve Rogers (Chris Evans) trao lại khiên cho Sam Wilson (Anthony Mackie). Nhân vật phản diện Zemo (Daniel Bruhl) từ "Captain America: Civil War" sẽ quay trở lại trong loạt phim này khiến khán giả tò mò đặt câu hỏi liệu Bucky (Sebastian Stan) có bị lập trình để trở thành sát thủ một lần nữa hay không? Câu trả lời sẽ có khi "The Falcon and Winter Soldier" lên sóng trên Disney+ vào cuối năm nay.

Hawkeye (Mùa thu 2021)

Cung thủ Clint Barton (Jeremy Renner) đã quyết định giải nghệ để sống yên bình bên gia đình nhỏ từ sau "Avengers: Age of Ultron" năm 2015. Barton trở lại chớp nhoáng trong "Avengers: Endgame" vào năm ngoái, mặc dù nhiều lần góp mặt trong loạt phim điện ảnh Avengers nói chung và Captain America nói riêng và là một nhân vật khá được yêu thích, lai lịch của nhân vật này vẫn còn là ẩn số với người hâm mộ.

Disney+ đã quyết định dành cho Clint Barton ưu ái đặc biệt với loạt phim solo dài 6 tập tiết lộ bí mật đằng sau biệt hiệu Hawkeye trong vũ trụ Avengers và hành trình huấn luyện người kế nhiệm Kate Bishop của Clint Barton. Hiện chưa có thông tin chính thức về diễn viên đóng vai người kế nhiệm, nhưng nhiều thông tin đồn đoán đó có thể là Hailee Steinfeld. "Hawkeye" dự kiến lên sóng vào mùa thu 2021.

Moon Knight

Trong số các nhân vật mới được Marvel dành nhiều tâm huyết, Moon Knight (Hiệp sĩ Mặt trăng) đang được chú ý hơn cả. Không biết trùng hợp ngẫu nhiên hay nằm trong tính toán mà Disney+ cũng quyết định thực hiện series cho nhân vật này.

Phim là câu chuyện về Marc Spector, một võ sĩ hạng nặng mang dòng máu Do Thái, từng gia nhập Thủy quân lục chiến Mỹ. Rời quân đội, Spector trở thành lính đánh thuê, tham gia vượt biên khai quật cổ vật Ai Cập. Bị đồng nghiệp bỏ mặc giữa đêm lạnh thấu xương trong khu khảo cổ, Spector được thần mặt trăng Khonshu hồi sinh để trở thành "vật chủ" của ông trên Trái đất.

Khác với các nhân vật siêu anh hùng mang màu sắc tươi tắn, tích cực, "Moon Knight" có lẽ là nhân vật đen tối nhất mà Marvel quyết định đưa ra ánh sáng. Với danh sách kẻ thù hấp dẫn, Moon Knight hứa hẹn làm nên đột phá cho những thước phim của MCU trong năm tới.

Ms.Marvel

Ở phiên bản truyện tranh, Carol Danvers là hiện thân đầu tiên của Ms.Marvel, trước khi được khán giả biết đến với danh xưng Captain Marvel trong bộ phim cùng tên của MCU. Tuy nhiên loạt phim của Disney+ không dành nói về Carol Danvers, mà khai thác nhân vật khác với tên nguyên bản trong truyện là Ms.Marvel.

Series "Ms.Marvel" theo chân thiếu niên người Mỹ gốc Pakistan - Kamala Khan, từ một cô bé bình thường hâm mộ biệt đội Avengers, trở thành siêu anh hùng sau khi phát hiện mình có khả năng biến hình. Sau này, Kamala gia nhập Avengers và sát cánh chiến đấu bên cạnh các đồng đội Captain America Sam Wilson, Iron Man, Vision, Thor, Spider-Man... Nhân vật này được tạo ra bởi nữ nhà văn theo đạo Hồi Willow Wilson và là nữ siêu anh hùng Hồi Giáo đầu tiên của MCU.

Loki (2021)

Cái chết của Loki (Tom Hiddleston) trong "Avengers: Infinity War" năm 2018 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Phản ứng quá khích của nhiều fans khiến nhà sản xuất quyết định hồi sinh Loki trong "Avengers: Endgame" năm ngoái. Chi tiết Loki trốn thoát cùng khối Tesseract năm 2012 khi nhóm Avengers du hành ngược thời gian và sơ sảy đánh rơi viên đá không gian tại New York chính là cơ sở để đưa Loki trở lại.

Trong series của Disney+, Loki sẽ được khai thác với thiên hướng phản diện và tiêu cực nhiều hơn, đây sẽ là bước đệm để nhân vật phản diện được yêu thích tiếp tục trở lại trong nhiều dự án điện ảnh bom tấn sắp tới của Marvel.

She-Hulk

Đây có thể là ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ khi biết rằng Hulk - Bruce Banner có một cô em họ cũng xanh lè giống anh ta. Chính Mark Ruffalo (nam diễn viên đảm nhận vai Hulk trong loạt phim Marvel) là người hào hứng nhất khi biết thông tin về series này.

"She-Hulk" sẽ là tác phẩm chuyển thể trực tiếp đầu tiên của nhân vật Jessica Walters - người đột nhiên biến đổi thành siêu anh hùng màu xanh sau khi được truyền máu của người anh nhiễm phóng xạ. Khả năng cao Mark Ruffalo sẽ góp mặt trong loạt phim này, anh không ngừng quảng bá miễn phí cho Disney+ trên mạng xã hội mà còn nhiệt tình tiến cử Tessa Thompson (được biết đến với vai Valkyrie trong "Thor: Ragnarok") cho vai Hulk phiên bản nữ.

WandaVision (2020)

Như tên gọi của bộ phim, "WandaVision" tập trung vào mối quan hệ lãng mạn giữa Wanda Maximov, còn gọi là Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany). Vision từng có kết cục bi thảm trong "Avengers: Infinity War", khiến vô số khán giả đặt lý thuyết cho sự hồi sinh của nhân vật. Series này có lẽ sẽ giúp giải quyết nghi ngờ đó.

Thời gian phát hành của "WandaVision" đã được ấn định trong 2020, poster quảng cáo lấy cảm hứng từ loạt phim "The Vision" của Tom King gợi nhớ đến bối cảnh một phim sitcom đen trắng thập niên 50. Đây có lẽ sẽ là phim siêu anh hùng lãng mạn khó lòng có thể bỏ qua trong năm nay.

What If...? (2021)

Disney+ dự định thực hiện 23 tập phim cho series hoạt hình gốc Marvel "What If...?" vào năm 2021. "What if?" được xây dựng dựa trên một series truyện tranh nổi tiếng của Marvel Comics với nội dung hoàn toàn khác biệt, không liên quan đến vũ trụ chính. Nó đặt ra những giả thiết không tưởng như: Sẽ ra sao nếu Peggy Carter được tiêm huyết thanh chứ không phải Steve Rogers, hay Nếu người xứng đáng nhấc búa thần Mjolnir là Loki chứ không phải là Thor.

Loạt phim khám phá những câu chuyện hoàn toàn khác biệt liên quan đến các siêu anh hùng mang tính biểu tượng nhất của Marvel. Bằng cách tái hiện những khoảnh khắc quan trọng của MCU, "What If...?" sẽ đưa các nhân vật vào những tình huống dở khóc dở cười nhưng vô cùng đáng nhớ trên màn ảnh. 25 diễn viên sẽ tham ra lồng tiếng cho phim hoạt hình này trong đó không thể thiếu những cái tên như Chris Hemsworth, Samuel L Jackson, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Josh Brolin...

Từ những câu chuyện xoay quanh các nhân vật mà chúng ta đã biết cho đến những nhân vật mà chúng ta khó lòng có thể tưởng tượng, có thể thấy kế hoạch sản xuất của Disney+ đang tìm tạo ra một bước ngoặt mới không chỉ cho Nhà Chuột mà còn cho cả Marvel. Loạt series đáng mong đợi này sẽ bắt đầu lên sóng lần lượt từ năm nay.

Trúc An