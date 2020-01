Kristen Stewart vật lộn với quái thú đại dương trong 'Underwater'

Underwater (Kẻ săn mồi biển sâu) là phim kinh dị, khoa học viễn tưởng được chắp bút bởi biên kịch Brian Duffield và đạo diễn William Eubank. Khởi quay năm 2017, Underwater mất hai năm để hoàn thiện. Phim bắt đầu bằng trận động đất hung tợn khiến phòng thí nghiệm dưới mặt nước của một tổ chức khoa học bị tàn phá nghiêm trọng.

Kristen Stewart trong phim Underwater.

Norah Price (Kristen Stewart đóng) - nữ kỹ sư làm việc tại giàn khoan dầu - phải cùng đồng đội tìm cách thoát ra khỏi đống đổ nát. Chính trận động đất đã hồi sinh những sinh vật kỳ quái và hung hãn ở độ sâu 7 dặm dưới mực nước biển.

Trailer phim gợi liên tưởng đến thương hiệu ăn khách Alien của đạo diễn Ridley Scott. Những con thủy quái không rõ hình dạng, thoắt ẩn thoắt hiện, sẵn sàng lôi kéo các nhà khoa học vào địa ngục. Đại dương vốn là một thế giới bí hiểm chưa được khám phá hết với cá mập hiếu chiến, bạch tuộc khổng lồ... Ở Underwater, nơi đây còn có cả những quái vật đột biến không tên khát máu. Norah Price cùng các đồng sự không chỉ đứng trước áp lực phải thoát khỏi những quái vật kỳ lạ xung quanh mình, mà họ còn phải làm điều đó thật nhanh trước khi nguồn không khí dần cạn kiệt.

Kristen Stewart vật lộn với quái thú đại dương Trailer Underwater.

Để vào vai Norah Price, Kristen Stewart sẵn sàng cạo đầu húi cua. Như nữ diễn viên chia sẻ, Norah là một kỹ sư luôn bụi bặm, lấm lem dầu nhớt. Tạo hình này thích hợp với cá tính mạnh mẽ ngoài đời của Stewart. Cô liên tục phải thực hiện những cảnh đánh đấm, vật lộn, la hét để thoát khỏi đám quái thú.

Những năm gần đây, Stewart chứng minh được tài năng của mình qua hàng loạt giải thưởng: Nữ chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Milan 2011 (phim Welcome to the Rileys), giải Cesar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc (phim Clouds of Sils Maria), đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes (phim Personal Shopper)... Cô đã trưởng thành hơn trong diễn xuất so với lần đầu đóng phim Twilight, dần xóa tan nickname "diễn viên đóng đơ".

Cuối năm ngoái, Stewart cũng đóng chính trong phim hành động Charlie’s Angels. Tuy nhiên, phim thất bại vì kịch bản bình thường, hoạt động quảng bá không hấp dẫn người xem. Kết thúc công chiếu, phim chỉ thu được 59 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất là 48-55 triệu USD.

Underwater khởi chiếu từ 10/1 trên toàn quốc.

Thúy Anh