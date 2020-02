'Joker' tiến gần thêm một bước trên đường đua Oscar

Ngày 2/2, lễ trao giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) được tổ chức. Trong đó, Joaquin Phoenix được bình chọn là Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn phim Joker.

Joaquin Phoenix được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng thay đổi tính cách nhân vật từ người cô độc dễ bị tổn thương thành nhân vật phản diện tự tin nhất trong Joker. Tuy nhiên, giống như ở Quả Cầu Vàng tháng 1 vừa qua, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng và lên án sự phân biệt chủng tộc trong làng điện ảnh.

"Tôi khó chịu vì nhiều diễn viên xứng đáng nhưng không được hưởng cùng đặc quyền với tôi. Tôi nghĩ chúng ta đã gửi đi thông điệp đến người da màu rằng họ không được chào đón ở đây", Joaquin Phoenix cho biết.

Joaquin Phoenix trên sân khấu nhận giải. Ảnh: Rex.

Không chỉ vậy, giải thưởng điện ảnh hàng đầu nước Anh cũng bị chỉ trích nặng nề vì danh sách rút gọn trong các hạng mục diễn xuất, đạo diễn toàn nam giới và người da trắng. Sự kiện làm dấy lên sự bức xúc trên mạng xã hội. Cư dân mạng dùng hashtag #BaftasSoWhite (tạm dịch: BAFTA toàn người da trắng) để chỉ trích.

Nữ diễn viên Scarlett Johansson, người đã bỏ lỡ các hạng mục nữ diễn viên chính và phụ, nói với Reuters rằng danh sách rút gọn toàn nam cho thấy phụ nữ bị kìm hãm và ngành công nghiệp điện ảnh phải lưu tâm đến vấn đề này.

"Thật đáng thất vọng, bởi vì có rất nhiều bộ phim hay trong năm nay cũng được đạo diễn bởi phụ nữ", Scarlett Johansson cho biết.

Scarlett Johhansson tại lễ trao giải BAFTA. Ảnh: Reuters.

Phim chiến tranh 1917 thắng đậm nhất ở BAFTA với 7 giải, trong đó có: Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Bộ phim cũng được vinh danh ở hạng mục Âm thanh, Kỹ xảo, Thiết kế sản xuất, Quay phim, Đạo diễn và Phim Anh xuất sắc. Toàn bộ tác phẩm như được thực hiện bằng một cú máy duy nhất, được khen ngợi khi tái hiện nỗi kinh hoàng của chiến tranh.

Ký sinh trùng giành hạng mục phim nói tiếng nước ngoài và biên kịch xuất sắc. Brad Pitt giành giải nam diễn viên phụ với phim Once Upon a Time... in Hollywood. Đây cũng là giải thưởng duy nhất của phim mặc dù trước đó được nhận tới 10 đề cử.

Reuters gọi đây là "một buổi tối đầy bực bội" cho gã khổng lồ Netflix vì phim về xã hội đen sở hữu dàn sao khủng, The Irishman, của đạo diễn Martin Scorsese nhận đề cử ở 10 hạng mục nhưng ra về trắng tay. Bù lại Netflix có một chiến thắng cho Marriage Story, Laura Dern giành được danh hiệu Nữ phụ xuất sắc.

Cùng với các giải Quả Cầu Vàng, Critics' Choice, SAG, WGA... BAFTA là một trong những giải thưởng quan trọng trên đường đua Oscar. Những tác phẩm chiến thắng ở các giải thưởng này được cho là có cơ hội giành tượng vàng Oscar danh giá.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 sẽ được tổ chức vào tối 9/2, tức sáng 10/2 giờ Hà Nội.

Danh sách giải thưởng BAFTA 2020

Gnouchnam (Theo Reuters)