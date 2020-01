'Joker' Joaquin Phoenix và 7 đỉnh cao trên bản đồ sự nghiệp

Trước khi mang "Joker" đến Oscar 92, Joaquin Phoenix đã có sự nghiệp đồ sộ với nhiều vai diễn ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.

Joaquin Phoenix không còn là gương mặt xa lạ với những giải thưởng điện ảnh. Ngôi sao 45 tuổi từng 3 lần được đề cử Oscar cho nam chính xuất sắc nhất trong các phim "Gladiator", "Walk the line","The Master" và 6 lần được đề cử Quả cầu vàng, trong đó 2 lần chiến thắng với "Walk the line" (2005) và "Joker" (2019).

Tham gia đóng phim truyền hình từ năm 10 tuổi, có vai diễn điện ảnh từ năm 12 tuổi, nhận đề cử Oscar đầu tiên vào năm 26 tuổi, Joaquin Phoenix từ khi còn là một cậu bé cho đến khi trưởng thành vẫn luôn được công nhận là một trong những viên kim cương quý giá nhất của Hollywood. Điều đặc biệt ở nam diễn viên là anh không đóng khung mình trong một hình ảnh cụ thể. Cứ qua mỗi bộ phim khán giả lại thấy được sự đa dạng, gai góc, thăng hoa trong diễn xuất của Joaquin. Anh có thể biến mình thành ông vua Rock&Roll tài hoa lãng tử đầy quyến rũ, nhưng cũng chẳng hề gì khi phải hóa thân thành kẻ giết người rối trí bị khuyết tật về ngoại hình và thần kinh.

Trong khi khán giả còn chưa hết tranh cãi về "Joker" (2019) thì Joaquin cùng đoàn làm phim của mình đã ẵm vô số giải thưởng từ hết liên hoan phim này đến lễ trao giải khác. Phiên bản điện ảnh của Johnny Cash đã gồng mình cho một vai diễn nặng kí để đời mà người ta dù có phản đối nội dung của "Joker" thì cũng khó lòng có thể phủ nhận được màn hóa thân kinh điển của nam chính. Tài năng của Joaquin Phoenix giống như một chân lý, nó luôn đúng một cách chuẩn mực với những bộ phim mà anh từng tham gia. Khó lòng tìm thấy một phim tệ trong lịch sử diễn xuất của Joaquin, để dễ dàng hơn, chúng ta chỉ có thể xếp hạng những bộ phim và vai diễn hay nhất của anh mà thôi. Trước khi chờ tin vui từ Oscar 92, đây sẽ là 13 vai diễn xuất sắc cho từ khóa "Joaquin Phoenix" mà bạn chắc chắn phải xem ngay.

Gladiator (2000)

Comodus - người con trai tàn nhẫn, tham vọng của Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius (Richard Harris) chính là vai diễn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Joaquin Phoenix. Cuối cùng anh đã thực sự có cột mốc riêng trên bản đồ giải thưởng. Với vai diễn này, Phoenix nhận đề cử Oscar đầu tiên, đề cử Quả cầu vàng đầu tiên và lần thứ hai được đề cử bởi Hiệp hội diễn viên điện ảnh.

Walk the line (2005)

Đến nay, vai diễn Johnny Cash của Joaquin Phoenix vẫn là chiến thắng nghệ thuật vẻ vang nhất, không chỉ đơn thuần là một bộ phim ca nhạc, trong đó nam tài tử thể hiện tài năng ca hát, nó còn là một bức tranh sống động và thăng trầm về tiểu sử của nghệ sĩ được mệnh danh là ông hoàng dòng nhạc Rock&Roll thập niên 1950. Phoenix đã thành công đến nỗi khán giả 15 năm sau vẫn nhớ đến và yêu mến những bản cover các hit đình đám của Johnny Cash từ soundtrack "Walk the line". Bộ phim mang về cho ngôi sao 45 tuổi giải Quả Cầu vàng đầu tiên cho nam chính xuất sắc và đề cử Oscar thứ hai ở cùng hạng mục năm 2006.

The Master (2012)

Tiếng tăm của Joaquin Phoenix bị tổn hại nghiêm trọng sau khi quay bộ phim giả sử "I’m Still Here" (2010) về cuộc đời chính mình, với quyết định từ giã màn ảnh để chuyển hướng sang hoạt động như một nghệ sĩ hip hop. May thay "The Master" đã cứu anh ra khỏi cuộc lùm xùm. Bộ phim được đánh giá là tác phẩm bậc thầy của đạo diễn Paul Thomas Anderson, trong đó Phoenix đã được trao vai diễn xứng đáng với tài năng của mình. Trong phim, anh vào vai Freddie Quell - một cựu quân nhân trở về từ Thế chiến II. Như bao người lính khác, Freddie phải trải qua các cuộc điều trị tâm lý do phục vụ trong hải quân quá lâu nên khó tái hòa nhập với cuộc sống khi trở lại quê nhà. Rời quân ngũ, người lính năm nào không có công việc ổn định, lạc lối giữa xã hội xô bồ, nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng. Cho đến một ngày cuộc đời Freddie bỗng sang trang khi gặp Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman) - lãnh đạo tinh thần của một tổ chức có tên The Cause. Freddie nhanh chóng trở thành một môn đệ háo hức, quyết định mà sau này sẽ khiến anh phải hối hận.

Với vai diễn Freddie, Phoenix đã nhận được đề cử Oscar thứ ba và đề cử Quả cầu vàng thứ ba cho nam chính xuất sắc.

Her (2013)

Chắc chắn Joaquin Phoenix không phải một kẻ ngốc ngoài đời thực, nhưng anh đã nhập vai thuyết phục một cách ngỡ ngàng trong chuyện tình khoa học giả tưởng của đạo diễn Spike Jemony. Nhân vật của Joaquin Phoenix trong phim là Theodore Twombly, một người đàn ông bình thường không có gì nổi bật và đã có bạn gái, nhưng lại phải lòng Samantha (Scarlett Johansson) - một phần mềm máy tính có trí thông minh nhân tạo được nhân cách hóa qua giọng nói con người. Bộ phim mang về cho Phoenix đề cử nam chính xuất sắc lần thứ 4 tại Quả cầu vàng.

Inherent Vice (2014)

"Inherent Vice" là một bộ phim bá đạo trong phong cách lập dị của Paul Thomas Anderson. Đây là lần hợp tác thứ hai của Joaquin Phoenix và Anderson sau "The Master". Phim lấy bối cảnh thập niên 70, Phoenix vào vai gã hippie kiêm thám tử tư Larry "Doc" Sportello - người tình cờ bị lôi kéo vào thế giới tội phạm ngầm Los Angeles trong khi điều tra 3 trường hợp có liên quan đến vụ mất tích của bạn gái cũ và gã bạn trai giàu có của cô ta. "Inherent Vice" mang về cho Phoenix đề cử Quả cầu vàng thứ 5 trong sự nghiệp.

You're never really here (2018)

Joaquin Phoenix được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes với tác phẩm của đạo diễn Lynne Ramsay. Giới phê bình đánh giá"You're never really here" là một bộ phim có yếu tố bạo lực nhưng quyến rũ một cách bí ẩn và đẹp đẽ lạ lùng. Vào vai một sát thủ kiệm lời và không biết sợ hãi, nhưng Joaquin Phoenix lại mang đến cho khán giả một cảm giác an toàn và ấm áp. Phim được so sánh với "Taxi Driver" của Martin Scorsere và gợi nhớ đến "Oldboy" của điện ảnh Hàn Quốc. Hóa thân sắc sảo của Joaquin Phoenix đã lột tả được nỗi đau của nhân vật khi mỗi ngày trôi qua đều cố gắng để tồn tại trong một thế giới mà mình không thuộc về.

Joker (2019)

Không còn nghi ngờ gì, Joker chính là vai diễn gây chấn động nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm của Joaquin Phoenix. Chẳng có lời nào để chê về hóa thân của nam tài tử trong bộ phim tiểu sử về nhân vật phản diện khét tiếng của vũ trụ điện ảnh DC. Todd Phillips đã chọn đúng mặt để gửi vàng, nếu như không có Phoenix, chưa chắc "Joker" phiên bản Arthur Fleck khát khao, điên loạn, bệnh hoạn và đáng thương đã thành công đến vậy. Ngoài việc trở thành bộ phim siêu anh hùng thứ hai được đề cử Oscar ở hạng mục phim xuất sắc, "Joker" còn ẵm 11 đề cử khác trong đó không thể thiếu Nam chính xuất sắc cho Joaquin Phoenix. Anh được dự đoán là ứng cử viên sáng giá của tượng vàng năm nay.

Trúc An